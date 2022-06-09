Кто-то снова врет? 4 9.06.2022, 14:13

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Что не так с видео про «украинский беспилотник со смертельным грузом», которое показали на госТВ.

В эфире телеканала «Беларусь 1» показали, как белорусские пограничники «нейтрализовали на границе украинский беспилотник со смертельным грузом» — гранатой от автоматического гранатомета. И это видео довольно странное. Журналисты zerkalo.io рассказали, что с ним не так.

По словам авторов сюжета, инцидент произошел около 9 утра 30 мая нынешнего года на неназванном участке белорусско-украинской границы.

Как минимум три разных дрона в кадре

В кадре же происходит нечто не совсем понятное. На первых секундах ролика человек в форме приземляет из белорусского противодронного ружья «Гроза-Р» некий квадрокоптер. По внешнему виду он практически полностью совпадает с китайским дроном DJI Mavic. Этот небольшой квадрокоптер пользуется большой популярностью по всему миру, доступен в свободной продаже и используется в основном в гражданской сфере — например, когда нужно сделать снимки с высоты.

Он может летать не дальше чем на семь километров, в воздухе держится чуть более 20 минут (то есть для того, чтобы посадить коптер, пограничнику с противодронным ружьем и съемочной команде нужно было оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы застать «Мавик» в полете). Несмотря на то, что дрон гражданский, он активно используется в ходе войны в Украине для контроля поля боя и артиллерийской разведки.

На девятой секунде видео мы видим такой же DJI Mavic (зеленого цвета), который плавно приземляется на землю. Никакого «смертоносного груза» на дроне не видно.

А на 13-й секунде нам демонстрируют кадры с систем наблюдения, на которых беспилотник виден в обычном (справа вверху) и инфракрасном (слева) спектре. Дрон, который нам показывают, совершенно точно не DJI Mavic и вообще не квадрокоптер — это достаточно крупный промышленный беспилотник с шестью винтами (иногда такие зовут гексакоптерами). Никаких пояснений, что перед нами иллюстративное видео, а не именно тот дрон, что «посадили» пограничники, не дается.

Однако разнообразие беспилотников на этом не прекращается. Уже на 14-й секунде картинка вновь меняется, и мы видим падение на землю… снова квадрокоптера (с четырьмя, а не шестью винтами). Однако на сей раз это не «Мавик», а дрон, очень похожий на другую модель той же компании DJI — Phantom, еще один беспилотник для любительской фото- и видеосъемки. Никакого «смертоносного груза» под дроном нет.

В следующие секунды мы видим довольно хаотичную съемку, где в кадр частично попадает предположительно тот же «Фантом» (белого цвета).

За менее чем 20 секунд видеосъемки зрители видят три совершенно непохожих друг на дрона.

Граната, которая не взорвется

Перейдем к взрывному устройству, которое якобы нес дрон. Голос за кадром говорит, что это боеприпас от автоматического гранатомета. Это действительно так, на видео граната ВОГ-17, используемая в автоматических гранатометах АГС-17. К задней части боеприпаса приделана странно выглядящая конструкция.

Скорее всего, она предназначена для стабилизации гранаты в полете. Правда, внешний вид конструкции вызывает некоторое удивление — обычно для этого используются различные предметы, напоминающие по форме хвостовое оперения, вплоть до обычных бадминтонных воланов.

Однако внимание привлекает передняя часть гранаты. Ясно видно, что на ВОГ-17 стоит штатный взрыватель ВМГ. Он снабжен достаточно надежными предохранительными механизмами, которые должны гарантировать безопасность расчета гранатомета при эксплуатации и стрельбе.

Если не вдаваться в технические подробности, то предохранитель гранаты ВОГ-17 состоит из трех компонентов. Первый разблокируется, когда происходит сам выстрел — перегрузка снимает блокировку механизма взрывателя. Вторая ступень предохранителя снимается от закрутки гранаты по нарезам ствола гранатомета. Третья отвечает за взведение взрывателя не ближе чем за 10 метров от оружия и нас в данном случае не интересует.

Разумеется, при сбросе с дрона ни выстрела, ни закрутки боеприпаса по нарезам не происходит. Предохранитель просто не даст взрывателю взвестись, и граната не взорвется, а просто упадет на землю.

Поэтому при использовании ВОГ-17 как импровизированных авиабомб (а это действительно возможно) поступают просто: заменяют сложный и ненужный в данном случае штатный взрыватель ВМГ на обычный контактный (позволяющий гранате взорваться просто при ударе о цель). Внешне это выглядит, будто в боеприпас ввинтили болт с широкой шляпкой. На этом видео использование переделанной ВОГ-17 ВСУ в ходе отражения российской агрессии видно очень хорошо. Такая граната, попав в цель, взорвется и поразит противников поблизости (что и происходит на кадрах съемки).

Однако никакой переделки гранаты, которую мы видим в сюжете «Беларусь-1», нет — ее передняя часть выглядит совершенно иначе. Поэтому «смертоносный груз», с какого бы из трех дронов его не сбросили, при падении на землю бы не взорвался.

По сути, опасность от дрона со «смертоносным грузом», если он действительно существовал, была минимальной: вред падающая граната могла нанести, только угодив в человека, который стоял бы точно в месте его падения.

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