Лондонские фирмы обнаружили зарубежные активы сотни чиновников РФ

Лондонские фирмы обнаружили зарубежные активы сотни чиновников РФ3
- 9.06.2022, 17:00
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В отношении их могут ввести следующие санкции.
Лондонские фирмы, специализирующиеся на поиске активов, обнаружили сотни высокопоставленных россиян с активами за границей, в отношении которых можно ввести следующие западные санкции.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, активно российские активы начали искать после полномасштабного вторжения россии в Украину. Украинское посольство в Великобритании связалось с одной из фирм с просьбой помочь искать незаконные российские активы. Впоследствии посольство приступило к сотрудничеству еще с несколькими компаниями.
Одна из лондонских фирм собрала информацию по меньшей мере о 100 россиянах, против которых можно ввести санкции. Имена высокопоставленных политических и военных деятелей передали посольству Украины, чтобы Киев мог призвать иностранные правительства к новым санкциям.
Эксперты нацелились на высокопоставленных, но не слишком публичных чиновников, российских военных и членов их семей. У них есть активы на миллионы фунтов в Лондоне или юге Франции. В частности, юристы проверяют данные об их детях, которые учатся в зарубежных частных школах.
При поиске активов юристы использовали, например, вытекающие данные, в частности, «Панамские документы». Информацию проверяют из нескольких источников, чтобы проверить, была ли получена собственность законным путем.
И в лондонских компаниях, и в украинском посольстве отказались называть имена должностных лиц, поскольку это может подорвать действие возможных санкций.