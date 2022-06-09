Российские самолеты нанесли удар по Житомирской области с территории Беларуси 78 9.06.2022, 18:31

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Крылатые ракеты поразили многоэтажный дом в городе Новоград-Волынский.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов сообщил на брифинге в медиацентре "Украина", трансляцию вел “Укринформ”.

"Относительно направления Беларуси. Наступательных группировок противника тоже там не создано. Но, например, сегодня с одного из аэродромов из Республики Беларусь противник – вооруженные силы РФ – поднял свои самолеты и нанес ракетный удар по территории Украины. [...] 1.15 ночи Житомирский регион, ракетный удар, крылатая ракет Х-59. Два самолета были привлечены из района Мозыря Гомельской области, республика Беларусь, аэродром Барановичи. Два самолета Су-34 и один самолет Су-30", – сообщил Громов.

Беларусь продолжает предоставлять России свою территорию как плацдарм для агрессии против Украины, подчеркнул он.

Согласно сообщению главы Житомирской областной государственной (военной) администрации Виталия Бунечко, ракеты поразили многоэтажный дом в городе Новоград-Волынский. Информации о раненых и погибших нет.

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