Стало известно, сколько украинцев убили российские преступники в Кременчуге 4 1.07.2022, 10:40

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Оккупанты разрушили ракетами ТРЦ.

По состоянию на 1 июля украинские спасатели и коммунальщики продолжают работать на месте ТРЦ «Амстор» в Кременчуге, который разрушили ракетами российские убийцы. На данный момент разобрано 85% завалов, передает «Суспільне» со ссылкой на пресс-офицерку Кременчугского райуправления Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области Ирину Зуб.

Указано, что работа на месте трагедии усложняется тем, что при взрыве деформировались железобетонные конструкции и металл. По словам Зуб, на пепелище разрушенного ТРЦ по состоянию на сегодняшний день обнаружили 28 фрагментов тел, из них восемь идентифицировали как части тел людей.

Сейчас на месте трагедии работают 400 человек, из них около 150 спасатели. Также на месте трудятся около 50 машин.

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