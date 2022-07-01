Под Кобрином в результате аварии машина повисла на дереве

Под Кобрином в результате аварии машина повисла на дереве13
- 1.07.2022, 17:23
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22-летняя автоледи не справилась с управлением.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталия Милюкова рассказала, что в Кобринском районе водитель не справилась с управлением и наехала на придорожные деревья, пишет БелТА.
Инцидент произошел 1 июля в зоне отдыха у озера Каташи. Сообщается, что автомобиль «Мицубиси», за рулем которого находилась 22-летняя девушка, направлялась в сторону одноименной деревни.
- Водитель не выбрала безопасную скорость движения, из-за чего не справилась с управлением. Легковушка съехала в правый по ходу движения кювет и наехала на придорожные деревья, буквально повиснув на одном из них, - уточнила представитель ведомства.
По ее словам, водитель не пострадала. Кроме нее в машине никого не было. Отмечается, что машина в результате произошедшего получила серьезные механические повреждения.