У мобильного оператора А1 перестали работать электронные сим-карты
- 1.07.2022, 21:17
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Сообщается о «технических причинах».
У мобильного оператора А1 перестали работать электронные сим-карты (eSIM). О том, что «сервис временно недоступен по техническим причинам», компания сообщила на своем сайте, но не объяснила, что теперь делать пользователям, пишет zerkalo.io.
ESIM — встроенная в смартфон сим-карта, по сути, цифровой код, который не требует использования физической симки и содержит все необходимые данные для подключения к сети.
А1 описывает свой продукт как «SIM-карту нового поколения, цифровую и экологичную альтернативу классической SIM-карте», но тут же сообщает, что «услуга временно недоступна по техническим причинам».
При этом компания не объясняет, как в этой ситуации действовать пользователям, к примеру, чьи банковские профили привязаны к мобильным номерам — особенно если они находятся за границей.
Ранее оператор сообщал о повышении с 1 июля цен на некоторые услуги, в том числе звонки и телевидение, и закрытии многих тарифов.