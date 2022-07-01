Сколько денег белорусы тратят за один поход за продуктами? 1.07.2022, 23:52

Лекарства, как и продукты, ощутимо подорожали.

Horki.info узнал у случайных прохожих в Горках, сколько они теперь тратят за один поход в магазин.

Людмила:

Обычно в среднем трачу где-то 30-40 рублей за раз. В семье трое мужчин, их надо кормить. Сейчас расходы больше, чем, скажем, год назад. Эта разница очень заметна, но пока хоть экономить не приходится. Скидками пользуюсь при случае, но специально их не ловлю.

Нина Владимировна:

Не меньше 20 рублей, этих денег хватает на самое необходимое. Я живу одна, хожу за продуктами примерно раз в неделю. Иногда приходится экономить на еде, потому что много средств забирает аптека. Лекарства, как и продукты, ощутимо подорожали.

Елена:

На семью из трех человек на ежедневные покупки нам достаточно 20 рублей. Перед выходными или праздниками, когда хочется приготовить что-то повкуснее, и в 50 рублей можно не уложиться. В прошлом году мы тратили гораздо меньше, чем сейчас. Приходится даже немного экономить, но не на продуктах, а на промтоварах – одежде, бытовой химии.

Николай Елисеевич:

Я сам хожу в магазин за продуктами. Сумму в 20 рублей трачу один раз в 23 дня, этого достаточно. Сейчас у нас семья из двух пенсионеров – колбасу, сало, мясо каждый день мы не едим. Шиковать не приходится, но все необходимое у нас есть.

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