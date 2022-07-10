ВСУ на юге ударили по командным пунктам в Чернобаевке и нанесли большие потери армии РФ 10.07.2022, 8:01

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Уничтожено четыре склада боеприпасов.

Украинские военные нанесли удары по российским командным пунктам в Чернобаевке, а также разбили четыре склада боеприпасов на юге.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Как отмечается, ударный вертолет врага снова атаковал урочище Плотницкое, также был обстрелян "Ураганами" поселок Радушное Криворожского района, без потерь.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки", - говорится в сообщении.

ВСУ на юге уничтожили за сутки четыре склада боеприпасов, 58 россиян, две гаубицы, станцию помех "Житель", три бронированной и 12 автомобильной техники.

Напомним, 6 июля, ВСУ уничтожили четыре военных склада, которые находились на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областях.

Как сообщалось, украинские военные постоянно бьют по оккупантам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян.

Добавим, оккупанты начинают паниковать от одной мысли о Чернобаевке. Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут тех, кто готов стать "пушечным мясом".

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