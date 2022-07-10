Белорусский локомотив подорвали в Брянской области РФ

Белорусский локомотив подорвали в Брянской области РФ4
- 10.07.2022, 8:05
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Тепловоз принадлежит Гомельскому депо «ТЧ-8».
Вчера губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил о попытке подрыва железнодорожных рельсов. По его словам, взрывное устройство сработало прямо перед грузовым поездом на перегоне Робчик-Песчанка. Никто не пострадал, повреждено стекло в кабине машиниста.
Позже в телеграм-каналах появились фотографии последствий взрыва. Каналы обратили внимание на номер 2ТЭ10УК-0388. Этот тепловоз принадлежит Белорусской железной дороге, а точнее Гомельскому депо «ТЧ-8», пишет «Наша Нiва».
Не исключено, что в момент взрыва на этом тепловозе работала белорусская бригада.