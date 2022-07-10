После удара ВСУ по складу в Новой Каховке оккупанты потеряли почти батальон 1 10.07.2022, 12:11

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Убитых намерены сжечь на заводе.

В результате удара Вооруженных сил Украины по складу боеприпасов в оккупированной Новой Каховке Херсонской области потери врага убитыми и ранеными составили около 340 человек.

Об этом 9 июля сообщил в Telegram военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко со ссылкой на свои источники.

"Итоги вчерашнего прилета по району ГЭС. Около 340 орков теперь не будут стрелять в украинцев, а это почти батальон. Из них 93 "200-х", в больницу попало 176 "300-х", из них около 100 тяжелых, из которых около 30 врачи не спасут", – написал он.

По данным журналиста, из Крыма "приперлись специально забрать семерых важных раненых, но в больнице считают, что не довезут".

"Цитата: "На машиностроительный завод въехало два [грузовика] "Урала". Водители в противогазах, вонь от них стояла сильная. Завезли убитых, хотят запустить печь в литейном цехе, чтобы их сжечь". Им не жалко ни украинцев, ни своих. Упыри, одним словом", – заявил Цаплиенко.

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