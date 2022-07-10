HIMARS неуязвимы: в России начались «разборки» с производителями С-300 и С-400 9 10.07.2022, 12:32

4,308

Бывший премьер-министр РФ Михаил Фрадков может оказаться фигурантом уголовного дела.

Советник руководителя МВД Украины Антон Геращенко заявил, что российские С400 не в состоянии сбивать ракеты, выпущенные из РСЗО HIMARS. Из-за этого в среде российских производителей разразился скандал.

Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook. "В Минобороны РФ начались разборки с производителем хваленых систем ПВО - С300 и С400 - концерном "Алмаз-Антей", – говорится в сообщении.

В частности, глава правления - бывший премьер-министр РФ Михаил Фрадков и директор концерна Ян Новиков могут не только лишиться постов, но и получить уголовные дела за якобы подрыв обороноспособности РФ.

Руководство во время заключения многомиллиардных контрактов на поставку С-400 гарантировало, что их система ПВО будет гарантированно сбивать не только самолёты и вертолёты, но и ракеты запускаемые американскими РЗСО "HIMARS".

"Как всегда это бывает в ВПК нацистской РФ, технические характеристики флагманского комплекса ПВО завысили в разы, а деньги, выделенные на разработку С400, благополучно разворовали", – отметил Геращенко.

По его словам, этот обман вскрылся недавно, когда С400 не смогли сбить ни одной ракеты HIMARS ни на Донбассе, ни в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, во время удара по военной базе оккупантов в Иловайске, ракетами HIMARS был уничтожен комплекс С400, который должен был прикрывать этот район от ударов с воздуха.

"То есть комплекс ПВО С400 не может не то что охранять воздушное пространство, а даже не в состоянии защитить самого себя! Думаю что эта история приведёт не только к громким отставкам и уголовным делам, но и к отказам потенциальных покупателей от продукции концерна "Алмаз -Антей", – отметил советник главы МВД.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».