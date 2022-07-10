Российские военные разбомбили батальон «ДНР» на Донетчине 1 10.07.2022, 12:37

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Стрельбу артиллерии по «своим» пытались скрыть.

Россияне иногда помогают украинской армии проводить "демилитаризацию" оккупационных подразделений России в Украине. Так, российская артиллерия наголову разбила один из батальонов так называемого "первого армейского корпуса" народной милиции "ДНР".

Инцидент пытались скрыть, в уничтожении батальона коллаборантов обвинили Вооруженные Силы Украины. Об этом в перехваченном Службой безопасности Украины разговоре общаются между собой два российских захватчика.

Один из оккупантов рассказывает другому о том, как российские военные разбомбили 2 батальона первого армейского корпуса "народной милиции днр", воюющего в составе армии РФ в Донецкой области. Российские захватчики пытались сохранить этот инцидент в секрете, хотя мобилизованные из "л/днр" и так догадываются, что их используют как пушечное мясо.

"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили... А потом их бросили куда-то на передок. Они там стояли, молчали-молчали, начали отходить назад... Наткнулись на россиян. Россияне их разъе*али полностью, пока поняли, что это свои... Вот тебе и армия, прикинь", – рассказывает один из боевиков "ДНР", которого Россия также мобилизовала на войну против Украины.

Он просит другого оккупанта "особо об этом не распространяться".

Сколько именно оккупантов российские военные "денацифицировали" в ходе этого инцидента - пока неизвестно.

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