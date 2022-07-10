закрыть
10 июля 2022, воскресенье, 13:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские военные разбомбили батальон «ДНР» на Донетчине

1
  • 10.07.2022, 12:37
  • 1,862
Российские военные разбомбили батальон «ДНР» на Донетчине

Стрельбу артиллерии по «своим» пытались скрыть.

Россияне иногда помогают украинской армии проводить "демилитаризацию" оккупационных подразделений России в Украине. Так, российская артиллерия наголову разбила один из батальонов так называемого "первого армейского корпуса" народной милиции "ДНР".

Инцидент пытались скрыть, в уничтожении батальона коллаборантов обвинили Вооруженные Силы Украины. Об этом в перехваченном Службой безопасности Украины разговоре общаются между собой два российских захватчика.

Один из оккупантов рассказывает другому о том, как российские военные разбомбили 2 батальона первого армейского корпуса "народной милиции днр", воюющего в составе армии РФ в Донецкой области. Российские захватчики пытались сохранить этот инцидент в секрете, хотя мобилизованные из "л/днр" и так догадываются, что их используют как пушечное мясо.

"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили... А потом их бросили куда-то на передок. Они там стояли, молчали-молчали, начали отходить назад... Наткнулись на россиян. Россияне их разъе*али полностью, пока поняли, что это свои... Вот тебе и армия, прикинь", – рассказывает один из боевиков "ДНР", которого Россия также мобилизовала на войну против Украины.

Он просит другого оккупанта "особо об этом не распространяться".

Сколько именно оккупантов российские военные "денацифицировали" в ходе этого инцидента - пока неизвестно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»