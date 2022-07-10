Как HIMARS разрушили российский миф

Как HIMARS разрушили российский миф7
- Петр Олещук
- 10.07.2022, 17:29
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Ежедневно ВСУ попадают в очередной оккупационный склад.
Для любого человека, который может анализировать данные и беспристрастно смотреть на окружающий мир, практика применения HIMARS украинской армией является окончательным гвоздем в гроб рашистского мифа «8 лет бомбили Донбасс».
Ежедневно украинцы попадают в очередной оккупационный склад. Точечно и очень эффективно уничтожают военное оборудование.
Была ли у ВСУ информация об этих складах раньше? По-видимому, была. Почему их не уничтожали раньше? Ибо ВСУ, в отличие от тупого и кровожадного оккупанта, не занимается разрушением ради разрушений и убийствами мирных жителей. Появилось точное оружие – оно сразу было применено, и все, что нужно уничтожить, начало уничтожаться.
Отличие от «бомбили Донбасс» для камер рашистов – поразительное. Не заметить его может только идиот, или рашист. Хотя одно другому не мешает.