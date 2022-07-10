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Из-за урагана, который бушует над Москвой, один рейс Минск-Москва отменился

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  • 10.07.2022, 19:47
  • 1,232
Из-за урагана, который бушует над Москвой, один рейс Минск-Москва отменился

Еще один сильно задержится.

Два рейса Минск-Москва не смогли сесть в столице России из-за сильной непогоды, следует из данных ресурса Flightradar24. Один вернулся в Беларусь, а второй покружил недалеко от Смоленска и продолжил путь, пишет zerkalo.io.

Один из рейсов компании «Аэрофлот» отправился из Минска в 17.10, но вынужден был развернуться у самой Москвы и вернуться в аэропорт белорусской столицы.

Второй рейс «Белавиа», вылетевший из Минска в 18.10, сделал два круга северней Смоленска, и продолжил полет. В аэропорт «Шеремерьево» он прибудет с опозданием.

В Москве прошел сильный ураган. Сильный ветер в городе и в Подмосковье повалил деревья, есть пострадавшие.

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