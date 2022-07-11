Юрий Бутусов: России нечем отразить удары HIMARS Юрий Бутусов

11.07.2022, 12:30

2,000

Юрий Бутусов

Их пропагандисты уже потеряли уверенность в победе и впервые критикуют свою власть.

Удары HIMARS впервые заставили ведущих российских пропагандистов критиковать свои власти.

Один из главных российских агитаторов минобороны РФ Александр Сладков, который всегда сидит в штабах и изредка выезжает для съемки сюжетов вдалеке от передовой, вдруг испугался, что его накроют украинские HIMARS вместе с очередным "центром принятия решений". И написал просто панический пост с выделенной жирным фразой: "Когда это бл…дство закончится?"

Пропагандист Роман Сапоньков описал личные впечатления о поражении ракетами HIMARS штаба российской армии в Чернобаевке и склада боеприпасов. Приятно видеть описания Романа, что ракеты бьют точно – значит, цель уничтожена.

Главные рупоры российской пропаганды, которые пытались показать превосходство российской армии над украинской, испугались, что теперь украинские ракеты смогут достать их в тылу – там, где они и работают.

Украинские журналисты работают на передовой, в процессе работы нас не пугают российские "Точки", "Калибры", авиация, артиллерия. Мы делаем свое дело, потому что видим, как Украина сплотилась ради нашей победы. Российская пропаганда уверенность в своей победе потеряла.

И это ВСУ только начали наносить удары HIMARS по тылам российской армии, отработано около 30 штабов и складов, а едет еще больше ракетных установок и еще больше управляемых ракет, удары будут усиливаться.

И отразить эти удары России нечем.

Юрий Бутусов, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».