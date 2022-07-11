Юрий Бутусов: России нечем отразить удары HIMARS
- Юрий Бутусов
- 11.07.2022, 12:30
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Их пропагандисты уже потеряли уверенность в победе и впервые критикуют свою власть.
Удары HIMARS впервые заставили ведущих российских пропагандистов критиковать свои власти.
Один из главных российских агитаторов минобороны РФ Александр Сладков, который всегда сидит в штабах и изредка выезжает для съемки сюжетов вдалеке от передовой, вдруг испугался, что его накроют украинские HIMARS вместе с очередным "центром принятия решений". И написал просто панический пост с выделенной жирным фразой: "Когда это бл…дство закончится?"
Пропагандист Роман Сапоньков описал личные впечатления о поражении ракетами HIMARS штаба российской армии в Чернобаевке и склада боеприпасов. Приятно видеть описания Романа, что ракеты бьют точно – значит, цель уничтожена.
Главные рупоры российской пропаганды, которые пытались показать превосходство российской армии над украинской, испугались, что теперь украинские ракеты смогут достать их в тылу – там, где они и работают.
Украинские журналисты работают на передовой, в процессе работы нас не пугают российские "Точки", "Калибры", авиация, артиллерия. Мы делаем свое дело, потому что видим, как Украина сплотилась ради нашей победы. Российская пропаганда уверенность в своей победе потеряла.
И это ВСУ только начали наносить удары HIMARS по тылам российской армии, отработано около 30 штабов и складов, а едет еще больше ракетных установок и еще больше управляемых ракет, удары будут усиливаться.
И отразить эти удары России нечем.
Юрий Бутусов, Facebook