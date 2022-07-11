LAV ACSV Super Bison: что это за современная бронемашина, которую Канада передает Украине 2 11.07.2022, 18:29

1,754

Канада только в 2020 году начала производство LAV ACSV Super Bison.

Канада передает Украине 39 колесных боевых машин LAV ACSV Super Bison. Официальное заявление было сделано премьер-министром Канады Джастином Трюдо еще 30 июня. На днях министр обороны страны Анита Аманд подтвердила, что передача машин состоится уже в ближайшее время – в течение лета, пишет (unian.net https://www.unian.net/war/lav-acsv-super-bison-chto-eto-za-sovremennaya-bronemashina-kotoruyu-kanada-peredaet-ukraine-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11899137.html).

И для Канады это достаточно весомый шаг, учитывая, что LAV ACSV только поставляется в собственную армию и относится к передовому поколению вооружения.

Возможности LAV ACSV

LAV ACSV – это колесная боевая бронемашина, которая является дальнейшим развитием платформы LAV III Bison, являющейся лицензионной версией швейцарской Piranha III. Кстати, Дания хотела передать 25 машин Piranha III, но швейцарское правительство заблокировало эту поставку для Украины.

В то же время, разработка и производство LAV ACSV осуществляется канадским подразделением американского гиганта General Dynamics. Поэтому, скорее всего, о какой-либо возможности Швейцарии поставить палки в колеса в процесс передачи бронемашин от Канады речь идти не может.

Фактически LAV ACSV – это продолжение развития платформы LAV III Bison, которая в 2010-х годах была обновлена до версии LAV 6. Она отличается новой системой подвески, более мощной силовой установкой и бронированием, а также цифровой электронной архитектурой. Также значительно увеличились и габариты машины.

Вес LAV ACSV составляет более 28,5 тонн, машина оснащена 450-сильным дизельным двигателем, работающим с автоматической 7-ступенчатой коробкой передач. Подвеска, которая способна выдерживать такой вес гидропневматическая, с регулировкой клиренса. Заявленная максимальная скорость составляет 100 км/ч.

Что касается уровня бронирования, то официальные данные о нем отсутствуют. Но, учитывая вес машины, он точно не меньше LAV III Bison, который благодаря керамическим элементам обеспечивает защиту в лобовой проекции до 30-мм бронебойных снарядов. В то же время известно о дополнительном усилении, даже в отношении LAV III Bison, противоминной защиты благодаря двойному V-образному днищу.

Также на LAV ACSV введены меры по уменьшению заметности не только в тепловизионном, но даже в радиолокационном спектре. На машину установлены сенсоры лазерного облучения и есть возможность интеграции комплекса активной защиты, предназначенного для уничтожения вражеских снарядов на подлете. Все это должно обеспечить безопасность трех членов экипажа и 6-7 бойцов в десантном отделении.

Особенности LAV ACSV

В целом колесная бронемашина LAV ACSV по своей эффективности в разы выше того, что сейчас находится на вооружении армии РФ, где продолжается эксплуатация советских разработок с их модернизацией.

Также необходимо отметить, что LAV ACSV - это машина-конструктор, которая может быть предназначена для различных целей - бронетранспортер с легким вооружением, колесная БМП с автоматической пушкой, санитарная, ремонтная или командно-штабная машина.

Пока неизвестно в какой именно версии поступят канадские LAV ACSV. В то же время, для версии бронетранспортера штатным вооружением может быть боевой модуль с 12,7-мм пулеметом. Для версии колесной БМП штатное вооружение состоит из 25-мм автоматической пушки M242 Bushmaster со скорострельностью 200 выстрелов в минуту.

Точность огня в обоих случаях обеспечивается цифровой системой управления огнем, лазерным дальномером, мощной оптикой и тепловизором.

Характеристики LAV ACSV

Экипаж: 3 члена экипажа и 6-7 человек десанта

Вес: свыше 28,5 т

Двигатель: 450 л.с.

Максимальная скорость: 100 км/ч