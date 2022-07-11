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В Беларуси малый бизнес не выдерживает налоговой нагрузки

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  • 11.07.2022, 18:54
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В Беларуси малый бизнес не выдерживает налоговой нагрузки

Только в Гомельской области количество функционирующих малых организаций за три последних месяца сократилось на 10%.

Налоговые сборы с малого бизнеса с начала года существенно возросли, и новые условия работы выдержал не каждый. «Флагшток» посмотрел, что происходит с малым бизнесом в Гомельской области в 2022 году.

С начала 2022 года в Гомельской области численность субъектов малого бизнеса, подающих налоговые декларации, сократилась на 845 единиц. Массовое сокращение началось в марте, а особенно интенсивным оно было в апреле 2022 года. Такие данные приводит Министерство по налогам и сборам Беларуси.

С 1 января 2022 года произошло ужесточение условий для малого бизнеса. Одновременно были значительно увеличены ставки единого налога и сокращены виды деятельности, на которые распространяется применение упрощенной системы налогообложения.

Несмотря на увеличение налоговой нагрузки на малый бизнес, существенного сокращения субъектов малого предпринимательства в первые два месяца 2022 года не наблюдалось. Малый бизнес присматривался к новым реалиям. Однако с марта число малых организаций и микроорганизаций, подающих налоговые декларации, в Гомельской области начало стремительно сокращаться. Заметим, что этот период совпал с началом военного вторжения российских войск в Украину.

Количество функционирующих малых организаций за три последних месяца сократилось на 10% . Число микроорганизаций снизилось на 10% только за один апрель. Число работающих индивидуальных предпринимателей сократилось не столь интенсивно (на 0,7%), но зато это происходит регулярно из месяца в месяц с начала года.

Несмотря на сокращение числа субъектов малого предпринимательства, их доля в налоговых поступлениях местного бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла с 14,4% до 18,3%. Произошло это за счет налогов, уплачиваемых микроорганизациями и индивидуальными предпринимателями. Если в 2021 году на долю микроорганизаций приходилось 3,8% всех уплачиваемых в регионе налогов, то в 2022 году — 8,5%. Участие индивидуальных предпринимателей в общих налоговых сборах за это время увеличилось с 2,9% до 3,4%.

Со следующего года «упрощенка» для ипэшников отменяется вовсе, а налоговую нагрузку на малый бизнес планируют еще больше увеличить, поэтому нынешнее сокращение числа субъектов малого бизнеса — это только начало большого исхода.

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