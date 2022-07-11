Путин переиграл сам себя 11.07.2022, 20:26

2,140

Мобилизация в РФ уже не спасет армию Кремля.

Недавно Украина вернула под контроль остров Змеиный в Черном море, тем самым лишив Россию плацдарма для атак на Одесскую область и рычага влияния в Черном море. Тем не менее, флот РФ все еще находится в акватории Черного моря, и на бортах этих кораблей есть ракеты, нацеленные на Украину. В данный момент очень многое зависит от поставок оружия западными партнерами, в том числе и по ленд-лизу.

Почему все еще не заработал ленд-лиз, чего боятся США, почему Путин тянет с мобилизацией и как западное оружие поможет Украине победить - специально для «Апострофа» рассказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах:

- Несмотря на взятие Змеиного под контроль Украины, Россия все еще имеет влияние в Черном море. Они могут с моря сеять хаос, расстрелять еще один пионерский лагерь, жилой дом, убивать гражданское население. Будут наводить панику и террор в Украине. Конечно же, они перешли к такой тактике, так как на поле боя они не могут победить. Со своим самым крупным, наверное, флотом в Черноморском бассейне, они ничего не могут сделать с Одессой, Николаевым. Кроме того, как просто закидывать их ракетами.

Но я скажу, что если они начнут боевые действия военными кораблями в Черном море, то это будет их очередная глупость. Просто потому, что они опять обстреляют гражданское население, еще больше разозлят все мировое сообщество и еще больше сплотят украинский народ. Для того, чтобы потопить их флот – сколько там кораблей, шесть, у них находится в Черном море – хватит 12 "Гарпунов" или может быть даже 12 "Нептунов" украинских.

Мы понимаем, что Черноморский флот не может перегруппироваться, не может ничего получить нового. Российские военные корабли туда не могут зайти из других морей и океанов, потому что Босфор и Дарданеллы перекрыты их хорошим другом Эрдоганом.

Разблокировка портов

Россия давала немало гарантий странам и в двусторонних соглашениях, и в многосторонних международных соглашениях. Например, Будапештский меморандум, или Женевская конвенция, которая запрещает стрелять по гражданскому населению, убивать людей и заниматься терроризмом. Все мы видим, как РФ выполняет эти соглашения. Я думаю, что надо быть психопатом, чтобы договариваться с Россией и получать от нее какие-то гарантии.

Разблокировка портов будет зависеть от политической воли международного сообщества. В первую очередь, это должно быть разминирование Черного моря, что является очень сложной операцией. Я знаю, что США пока только пообещали передать Украине алюминиевые катера для разминирования. Надеюсь, что вы скоро их получите.

Конечно же, даже после того, как будет разминировано Черное море, необходимо, чтобы международное сообщество сопровождало все корабли в Черном море. Так же, как и в Азовском море.

Ленд-лиз

Вся идея ленд-лиза состоит в том, чтобы развязать руки президенту США. Он может поставлять все, что угодно, сколько угодно и кому угодно в тот же день, когда подписан ленд-лиз, не согласовывая это и не прося разрешения у Конгресса. Когда президент Рузвельт подписал в 1941 году ленд-лиз, в этот же день все американские корабли сдвинулись и пошли к берегам Великой Британии и Советского Союза. Поэтому ленд-лиз мог начаться сразу же 9 мая, как был подписан Байденом. Уже прошло два месяца, а по ленд-лизу получено ноль.

Идут разные разговоры, что это привязано к фискальному году. Но это ложь, потому что 2022 фискальный год начался в октябре 2021 года. Администрация президента США может дать оружие по ленд-лизу в любой день и час.

Насчет того, что американские компании должны что-то согласовать или создать это оружие – это отговорка. В США, в отличие от Европы и Великой Британии, достаточно оружия в ангарах законсервировано и стоит на вооружении, которое сегодня же мы можем дать Украине. У нас более двух тысяч HIMARS в разных конфигурациях, и дать на сегодняшний день Украине только четыре (уже 12, - "Апостроф")… Даже с таким количеством заметно, как поменялись боевые действия на фронте. Я не понимаю, почему мы не можем дать пятьдесят или даже сто HIMARS? Почему мы не можем дать МИГи, которые были готовы давать в начале войны?

Идет политическая игра и где-то даже предательство Украины. Где-то какие-то договоры или, может быть, даже малодушие или страх перед Путиным. Но чем дольше это будет продолжаться, тем выше цену платит Украина. Поэтому, я считаю, что ленд-лиз обязан заработать.

Обстрелы городов

К сожалению, вам ставят такие условия, при которых ты можешь лишь пытаться выживать. Но это же не игра, это не "Голодные игры" или "Игра в Кальмара", это человеческие жизни, жизни ваших детей.

Значит, враг может стрелять по вам со всей своей территории с самолетов, подводных лодок и так далее, а вы отвечать не можете. И вам не дают, чем отвечать. Конечно же, это нечестное ведение боя. Но и мы имеем дело с КГБшной мразью, которая воюет нечестно. Опять же, это малодушие Запада, возглавляемое США, которые боятся, действуют аккуратно, не осознавая, что за это расплачивается жизнями Украина.

Я считаю, что это, конечно же, неправильно. Обязательно надо дать дальнобойные HIMARS, а также, беспилотники Grey Eagle, которые могут залететь глубоко, высоко и разбить аэродромы, с которых на вас делаются налеты, чтобы не было превосходства у россии в небе. Необходимо передать Украине гаубицы и снаряды с GPS, которые точно уничтожат штабы, опорные пункты, артиллерию врага и так далее. Но почему-то мы никак не можем это дать, и вообще даем очень мало. По моим подсчетам, мы даем 7-10% от того, что необходимо Украине. Поэтому россияне себе позволяют стрелять противокорабельными ракетами по сухопутным мишеням.

Я просто хочу объяснить вам, что случилось с торговым центром в Кременчуге, что случилось в Одессе, когда попали в жилой дом и детский лагерь. Противокорабельными ракетами по суше нельзя стрелять. Такого типа ракеты видят, как на большой свободной площади, в море или океане, выпирает какой-то объект – корабль, авианосец, и туда летят. Это не точечное оружие.

Когда такая ракета летит по городу, она видит ТЦ или высокий жилой дом, начинает путаться и попадает куда попало. Такими ракетами по суше стрелять нельзя, но россияне это делают, им все равно. А вы при этом не можете ответить. Это неправильно, я считаю, что врага надо окружить и уничтожить.

Оружие

Те же дроны Grey Eagle сегодняшняя администрация Байдена боится передавать Украине, аргументируя это тем, что они могут попасть в руки Pоссии. Но они почему-то не боялись, что высокоточное оружие почти на 100 млрд долларов попало в Афганистане в руки Талибана. Этого они не боялись, а здесь боятся. Хотя это оружие самоуничтожающееся. И потом, там такие высокие технологии, что россияне все равно с ними ничего сделать не смогут.

Поэтому это все отговорки и страх перед тем, что мы можем как-то навредить или как-то испугать путина. Мы его подбадриваем таким образом, постоянно пытаясь найти с ним общий язык, пытаясь его уговорить. Эта КГБшная мразь понимает только один язык – силы. Что мы его уничтожим и раздавим, если он будет продолжать вести террористическую войну против мирного населения Украины.

Мобилизация в РФ

Украинские военные очень мотивированы, они прекрасно понимают, почему они на фронте, за что они сражаются. А вот россиянам сложно объяснить, за что они идут погибать. Если в начале это было "мы освобождаем от фашизма, они нас встречают с хлебом и солью, будет референдум" и так далее, то сегодня, я думаю, большинство россиян понимают, что они оказались в очень плохой ситуации. Весь мир против них. Нет ни одного союзника. Даже Беларусь – это такой кривой союзник, который не совсем союзник, не готовый с ними идти в бой. Они это понимают.

И потом - им сказали, что это война против НАТО, что таким образом они останавливают расширение Альянса у своих границ. А что они получили? Они получили еще больше НАТО вокруг своих границ за счет Финляндии и Швеции.

Им сказали, что цель – демилитаризировать Украину, а Украина теперь получает самое лучшее и самое высокоточное оружие против них. И они это уже чувствуют на своей территории, как в Белгороде. Недостаточно, я считаю, еще больше нужно, но они все равно это начинают чувствовать.

Кроме того, вместо 40 тысяч солдат НАТО в Европе, они сейчас получат 200 тысяч. Все, от чего путин хотел избавиться – он получил во много раз больше. Я думаю, большинство, даже те, у кого мозги как у белки, все равно понимают, что они попали в очень плохую ситуацию, которую решить быстро невозможно и которая с ними останется на много-много лет.

Если путин объявит мобилизацию, я не думаю, что много русских матерей и отцов захотят послать своих детей на эту войну, понимая, что украинцы устроили им здесь кровавый винегрет, а не то, что пообещал Путин.

Но все равно, за это украинцы платят очень высокую цену своими лучшими из лучших, своими ребятами и девчонками. Гражданское население и инфраструктура страдает. Вам от того, сколько войск НАТО сейчас в Европе, и как Альянс сейчас вооружается, не легче. Поэтому все равно вы те, кто сегодня сражается за весь мир.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».