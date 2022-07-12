ВСУ ударом HIMARS по Шахтерску ликвидировали всех замов командира дивизии РФ 17 12.07.2022, 12:30

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Уцелел только один с позывным «Борсук».

В результате ударов по базе и складам оккупантов в районе оккупированного Шахтерска (Донецкая область) были ликвидированы высокопоставленные военные ВС РФ.

Предварительно, погибли почти все заместители командира одной из дивизий противника.

О таких результатах операции, прошедшей 10 июля, сообщило Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины на своем Telegram-канале "СтратКом ЗСУ". Более детальные данные еще расследуются.

Пресс-служба заявляет, что по результатам огневого поражения HIMARS погибли все заместители командира 106-й воздушно-десантной дивизии РФ – кроме одного с позывным "Барсук", но он ранен и находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, 12 июля погиб начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 58а (войсковая часть № 47084, город Владикавказ) Южного военного округа России Валентин Данилов.

Напомним, что взрывы в Шахтерске прогремели рано утром 10 июля. На складах боеприпасов оккупантов начался масштабный пожар, а в городе была объявлена эвакуация.

Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины подтвердил удары и показал фото, которые доказывают: вражеский объект был уничтожен полностью.

За два дня до этого, 8 июля, в Шахтерске также были взрывы и пожар от детонации боеприпасов, которые хранились на российском военном складе.

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