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Стали известны подробности подрыва белорусского локомотива в Брянской области РФ

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  • 12.07.2022, 12:28
  • 18,416
Стали известны подробности подрыва белорусского локомотива в Брянской области РФ

Тепловоз вел гомельчанин.

В Брянской области 9 июля перед белорусским поездом взорвалась самодельная мина, которая повредила колею, а также покрошила окна Локомотива. Тепловоз вел гомельчанин Виталий Гиринов, пишет «Наша Нива».

Виталий Гиринов

«Комментировать ничего не буду, идет следствие, я давал показания», — говорит Гиринов. Никаких серьезных повреждений он не получил.

Сам Гиринов родом из Гомеля, работает в Гомельском депо.

О подрыве на колее на перегоне Робчик-Песчанки 9 июля сообщил губернатор Брянской области.

Потом оказалось, что это был белорусский состав. Тепловоз принадлежал Гомельскому депо «ТЧ-8». Канал железнодорожников сообщает, что Локомотив уже вернулся в Гомель, лобовое стекло заменено.

Белорусская команда не пострадала, только испугалась.

Кто и почему заложил взрывчатку на рельсы, неизвестно. Предполагается, это связано с войной, развязанной Путиным против Украины.

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