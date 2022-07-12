закрыть
12 июля 2022, вторник, 15:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России показали, что осталось от складов в Новой Каховке после ударов ВСУ

1
  • 12.07.2022, 13:09
  • 9,504
В России показали, что осталось от складов в Новой Каховке после ударов ВСУ

Там оккупанты хранили боеприпасы.

В России показали, что осталось от состава БК в Новой Каховке после попадания ВСУ

Российские СМИ показали, что осталось от складов боеприпасов оккупантов в Новой Каховке на Херсонщине после прицельного удара Вооруженных сил Украины, где, как утверждают пропагандисты, хранились минеральные удобрения. На кадрах – развалины, уничтоженные здания и транспорт.

Соответствующие фото появились в Telegram росСМИ. Судя по ним, то ли от мощного удара, то ли от дальнейшей детонации хранившихся на складе снарядов в соседних зданиях вылетели окна, пишет obozrevatel.com.

""Глава ВМА" Владимир Леонтьев заявил, что ракета ВСУ попала в состав минеральных удобрений и что все происходящее "повторяет катастрофу в Бейруте" в августе 2020 года", – говорится в сообщении пропагандистов.

При этом российские пропагандисты до сих пор не могут определиться, как им подавать информацию об уничтожении ВСУ состава с боеприпасами армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Раньше они утверждали об ударе по ГЭС, а сейчас говорят, что там якобы горит селитра. В сети появились скриншоты из российских пабликов, разоблачающих ложь оккупантов.

Админ одного из российских пабликов объяснил: в Новой Каховке действительно взлетел в воздух состав БК армии РФ, но командование приказало говорить, что это "селитра".

Детонация на складе в Новой Каховке продолжалась еще утром 12 июля. Над городом вздымался дым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин