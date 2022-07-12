В России показали, что осталось от складов в Новой Каховке после ударов ВСУ 1 12.07.2022, 13:09

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Там оккупанты хранили боеприпасы.

В России показали, что осталось от состава БК в Новой Каховке после попадания ВСУ

Российские СМИ показали, что осталось от складов боеприпасов оккупантов в Новой Каховке на Херсонщине после прицельного удара Вооруженных сил Украины, где, как утверждают пропагандисты, хранились минеральные удобрения. На кадрах – развалины, уничтоженные здания и транспорт.

Соответствующие фото появились в Telegram росСМИ. Судя по ним, то ли от мощного удара, то ли от дальнейшей детонации хранившихся на складе снарядов в соседних зданиях вылетели окна, пишет obozrevatel.com.

""Глава ВМА" Владимир Леонтьев заявил, что ракета ВСУ попала в состав минеральных удобрений и что все происходящее "повторяет катастрофу в Бейруте" в августе 2020 года", – говорится в сообщении пропагандистов.

При этом российские пропагандисты до сих пор не могут определиться, как им подавать информацию об уничтожении ВСУ состава с боеприпасами армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Раньше они утверждали об ударе по ГЭС, а сейчас говорят, что там якобы горит селитра. В сети появились скриншоты из российских пабликов, разоблачающих ложь оккупантов.

Админ одного из российских пабликов объяснил: в Новой Каховке действительно взлетел в воздух состав БК армии РФ, но командование приказало говорить, что это "селитра".

Детонация на складе в Новой Каховке продолжалась еще утром 12 июля. Над городом вздымался дым.

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