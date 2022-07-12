В Украине ликвидированы три полковника-мотострелка армии РФ 10 12.07.2022, 20:11

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Названы имена и фамилии ликвидированных оккупантов.

В Украине уничтожены три полковника российской армии - Алексей Горобец, Канат Мукатов и Алексей Авраменко.

Авраменко был заместителем командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе, говорится на странице в Facebook Вооруженных сил Украины.

По его данным, Горобец являлся командиром 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, а Мукатов - заместителем командира этого же воинского формирования.

"Встречайте новых эксклюзивных русских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой...", - пошутили в Генштабе ВСУ.

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