В Украине ликвидированы три полковника-мотострелка армии РФ

В Украине ликвидированы три полковника-мотострелка армии РФ10
- 12.07.2022, 20:11
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Названы имена и фамилии ликвидированных оккупантов.
В Украине уничтожены три полковника российской армии - Алексей Горобец, Канат Мукатов и Алексей Авраменко.
Авраменко был заместителем командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе, говорится на странице в Facebook Вооруженных сил Украины.
По его данным, Горобец являлся командиром 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, а Мукатов - заместителем командира этого же воинского формирования.
"Встречайте новых эксклюзивных русских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой...", - пошутили в Генштабе ВСУ.