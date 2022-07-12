Вадим Прокопьев: Не существует никакого способа победить, кроме военно-политического 12.07.2022, 21:34

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Вадим Прокопьев

Известный бизнесмен считает, что у оппозиции должен появиться свой премьер-министр.

Помощник командира полка «Пагоня» Вадим Прокопьев на Форуме демократических сил заявил, что не верит в возможность создать национально-освободительную армию в Украине, и раскритиковал штаб Тихановской за «пассивность».

Берлинский Форум демократических сил собрал широкий спектр политической эмиграции — от Валерия и Вероники Цепкало до Ольги Карач и политолога Дмитрия Болкунца. На форуме не было Светланы Тихановской и ее представителей, как и Павла Латушко или значимых интеллектуальных фигур. Зато выступал, например, председатель Верховного Совета Беларуси 13 созыва Семен Шарецкий, который живет в США как пенсионер с конца 1990-х.

Одним из самых ярких выступлений форума стала речь бизнесмена Вадима Прокопьева, пишет «Наша Нiва».

Сначала Прокопьев задал собравшимся ряд вопросов. Например, он спросил, кто согласен с утверждением, что у «бархатной» революции нет шанса «повалить» этот режим и что власть у Лукашенко можно забрать только силой. Еще один вопрос был о том, кто считает, что, если бы Франак Вечорко с такой же энергией, с которой он борется с другими оппозиционерами, боролся с Лукашенко, то мы уже танцевали бы на могиле диктатора. Вопросы нашли поддержку в зале.

Прокопьев рассказал о разочаровании в офисе Тихановской и в своем поиске пути к победе.

«Я достаточно рано понял, что у нас с лидерством беда», — сказал Прокопьев.

Это осознание пришло к нему, по его словам, еще в октябре 2020 года, когда он инициировал первый круглый стол в Вильнюсе. Там он понял, что «нет никакого желания объединить здоровые силы», «уровень и масштаб лиц». Тогда он решил, что будет частью решения, а не частью проблемы.

В январе 2021 года он сделал еще одну попытку посадить всех за стол переговоров ради составления плана победы и после этого пошел своим путем.

«Мне, дураку, казалось, что лучше этого не трогать, лучше не помогать Лукашенко, лучше не выносить сор из избы», — намекнул Прокопьев на какие-то внутренние проблемы.

Он решил «на фланге сделать какой-то свой способ сопротивления». У него «что-то удалось, что-то не удалось», но он уперся в стену, «как ни странно, в Украине».

Он полагал, что построение в Украине сначала военного подразделения, а потом политического штаба, «не делая конкуренцию Тихановской или Латушко, а просто общаясь с белорусским народом, — это и есть отмычка к нашей победе».

«Мы с вами понимаем, что никакой военный поход через северную границу Украины эквивалентными силами белорусской армии невозможен», — заявил Прокопьев.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что нужно иметь силу, обученную, опытную, проверенную силу в украинских боях, но при этом без дефибриллятора протеста, без того, чтобы заразить белорусов вновь идеей вырваться из рабства, без сочетания этих двух сил, ничего невозможно. Не существует никакого способа победить, кроме военно-политического», — считает Прокопьев.

«Нам нужен массовый протест, и вряд ли он будет снимать обувь перед протестом — скорее всего, скамейку разберут на этот раз».

Прокопьев сказал, что у него нет претензий лично к Тихановской, которую «жизнь не готовила» к сегодняшней роли. Но у него есть претензии к ее окружению и белорусской элите, которая упустила шанс, которая должна была заметить «психологическое изображение этого лидерства».

«Я был дураком, полагая, что такая схема в Украине приведет нас к успеху. И останется только подать руку Тихановской: Светлана, мы все уже сделали. Пожалуйста, доделайте это на международной арене. А мы будем заниматься внутренними процессами в Беларуси и мы обрастем мускулами, чего не было в 2020 году».

Но, признается Прокопьев, он начал не с того конца.

«Не поменяв конфигурацию нашего лидерства», успеха не добиться, считает Прокопьев.

Украинцы, по словам Прокопьева, глядя на белорусов, понимают, что мы не в состоянии собраться и консолидироваться и сделать какой-то четкий месседж, какой-то план и стратегию.

«И они [украинцы] сделали выбор, мне кажется, это большое горе для нас. Мне кажется, что они никогда Лукашенко не забудут ни одной ракеты, но они будут с ним разговаривать».

По его мнению, украинцы будут разговаривать с Лукашенко — с брезгливостью, но будут разговаривать как с человеком, который контролирует территорию.

«Мы могли бы быть не одними из бойцов интернационального подразделения, а создать свою освободительную армию. В таком случае украинская война дала бы нам исторический шанс. Но этого не произойдет», — считает Прокопьев.

«Национально-освободительной армии не будет, наши батальоны разоружат после того как будет первое перемирие. и это напрямую связано с нашим политическим лидерством», — находит причину Прокопьев.

Прокопьев считает, что украинцы иначе относились бы белорусской оппозиции, если бы ее возглавляла не Тихановская, а более решительный человек.

В качестве стран-союзниц Прокопьев видит Британию и Польшу. Но и тут проблема. Союзники признают Тихановскую.

«Можно обижаться на союзников. Разве они не видят, что у Тихановской и плана нет, и это лидерство пассивное, и она отстала от повестки дня, причем не во время войны, а гораздо раньше?» — сетует Прокопьев.

Но без наших западных партнеров по антипутинской коалиции нам точно не победить, потому что нам нужны ресурсы, это ресурсная игра, говорит он.

«Можно вообще забыть (имеется в виду — закрыть глаза — НН) о пассивности, беспомощности нашего вильнюсского штаба, как я забыл еще в 2020 году. И сделать свою игру, свою борьбу. Но так не получится. Что бы мы ни устраивали, какой бы мы уголок собственного, пассионарного сопротивления режиму ни строили, мы все придем в один и тот же пункт. И этот пункт будет такой: кем вы доводитесь Светлане Тихановской».

«Главный вопрос заключается в том, что у нас нет лидерства, и у нас есть один человек с мандатом», — прямо говорит Прокопьев.

Досталось от Прокопьева и политическому советнику Светланы Тихановской Франку Вечорко, и бывшему послу США Фишер.

«Вечорко идет на повышение за выдающиеся заслуги послом в Монголию, потому что с Вечорко не сработается ни один премьер-министр. Вслед за Фишер. Это был самый бессмысленный человек, белорусам жутко повезло в кавычках, что спецпосланником была Джули Фишер», — среди прочего заметил Прокопьев.

«Нам нужно сделать из Тихановской королеву Елизавету. Мы кстати, снимем с нее массу психологических проблем. Мне кажется, она ужасно измоталась, и она занимается не очень любимым делом, это видно.

А у нее премьер — Черчилль, глава военного кабинета, мы живем в военное время. Тихановская пьет чай с Джо Байденом, пока в соседней комнате премьер-министр разговаривает с министром обороны Остином. Но Тихановская смогла такую встречу устроить, и в этом ее большая заслуга, и в этом заслуга ее международного имени. И этом смысле она счастлива, и в этом смысле у нас есть продвижение. Премьер-министр раз в четверг лично докладывает королеве Елизавете о нашем продвижении на фронтах, избегая подробностей», — рассказывает Прокопьев.

Прокопьев уверен, что такие ходы вернут надежду белорусам.

Прокопьев добавил, что имеет кандидатуру на пост премьер-министра. И он подразумевает не себя. Имя не назвал, но намекнул, что этого человека знает вся Украина.

«Это вообще не я. Я всего лишь шоумен, паяц, радиоведущий, — с обидой сказал Прокопьев, — как меня пытаются забрендировать друзья Франка. Но вы у меня спросите, то я зная человека лично, более того, я с ним пожил и поработал, который мог бы, на мой взгляд, быть одним из кандидатов для нашего белорусского Черчилля, для нашего премьер-министра, и, что очень важно в текущих обстоятельствах, этого человека знает вся Украина. Мы проехали с ним полстраны, от Чернигова до Львова, и на каждом блокпосту его узнают, его уважают», — описал Прокопьев своего кандидата.

Вадим Прокопьев был среди организаторов полка «Пагоня», набор в который проводился в Польше и к нему присоединилась группа бывших офицеров белорусских силовых структур. Однако, в отличие от полка Калиновского, Полк «Пагоня» пока не принимал участия в военных действиях и, кажется, в него входит намного меньше людей, чем в Полк Калиновского.

Отметим, на Форуме также была принята декларация о признании гражданина Лукашенко А.Г. террористом.

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