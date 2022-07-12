В каких районах Минска самые «голодные» клещи

В каких районах Минска самые «голодные» клещи3
- 12.07.2022, 22:08
- 2,720
Об этом рассказали в центре гигиены.
В столице продолжается сезон активности иксодовых клещей, сообщает Минский центр гигиены и эпидемиологии.
В черте города повышенная численность клещей зафиксирована на пляжах № 8 и 9 Заславского водохранилища, экологических тропах «Медвежино» и «Лесное озеро», в студенческом парке, лесном массиве у Цнянского водохранилища, зеленой зоне на улице Маневича, лесополосах на улицах Никифорова и Руссиянова, а также в лесном квартале на улице Скорины и лесопарке «Степнянка».
При этом наибольшее число укусов клещей выявлено на территории следующих зон:
лесополоса на ул. Ангарской;
Лошицкий парк;
яблоневый сад на ул. Рафиева;
парк им. М. Павлова;
лесопарки «Степянка», «Дражня», «Медвежино» и «Зеленый Луг»;
Музей валунов;
парк Челюскинцев;
Центральный ботанический сад;
лесополоса на ул. Никифорова и Руссиянова;
ст. м. «Восток» — БНТУ;
Цнянское и Заславское водохранилища;
лесной массив «Дрозды».