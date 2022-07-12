В каких районах Минска самые «голодные» клещи 3 12.07.2022, 22:08

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Об этом рассказали в центре гигиены.

В столице продолжается сезон активности иксодовых клещей, сообщает Минский центр гигиены и эпидемиологии.

В черте города повышенная численность клещей зафиксирована на пляжах № 8 и 9 Заславского водохранилища, экологических тропах «Медвежино» и «Лесное озеро», в студенческом парке, лесном массиве у Цнянского водохранилища, зеленой зоне на улице Маневича, лесополосах на улицах Никифорова и Руссиянова, а также в лесном квартале на улице Скорины и лесопарке «Степнянка».

При этом наибольшее число укусов клещей выявлено на территории следующих зон:

лесополоса на ул. Ангарской;

Лошицкий парк;

яблоневый сад на ул. Рафиева;

парк им. М. Павлова;

лесопарки «Степянка», «Дражня», «Медвежино» и «Зеленый Луг»;

Музей валунов;

парк Челюскинцев;

Центральный ботанический сад;

лесополоса на ул. Никифорова и Руссиянова;

ст. м. «Восток» — БНТУ;

Цнянское и Заславское водохранилища;

лесной массив «Дрозды».

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