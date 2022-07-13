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Кремль и Минобороны РФ в ужасе от HIMARS: как изменился ход войны

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  • 13.07.2022, 8:09
  • 25,794
Кремль и Минобороны РФ в ужасе от HIMARS: как изменился ход войны

Украинская армия наращивает интенсивность ударов.

Применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS позволило Вооруженным силам Украины увеличить дальность и точность ударов и, как следствие, эффективно уничтожить уже десятки командных пунктов российской армии и склады боеприпасов. "Запасы" оккупационных войск резко уменьшились, и такая ситуация грозит им "пробуксовкой" в зоне боевых действий. Украинская армия тем временем наращивает интенсивность ударов, пишет obozrevatel.com.

Гори-гори ясно

Ситуация последних двух-трех недель, когда на временно оккупированной территории Украины стали взлетать на воздух склады боеприпасов российской армии, вызвала настоящую панику и в "республиках", и в РФ.

Уже уничтожены крупные склады в Шахтерске, Донецке, Луганске, Торезе, Новой Каховке и других населенных пунктах. Причем арсенал хранившихся там боеприпасов был действительно огромен: детонация могла длиться сутки.

О "незабываемом впечатлении" о РСЗО HIMARS сейчас пишут практически во всех российских и "республиканских" Telegram-каналах. Причем зачастую не забывают передать "привет" тем, кто высмеивал возможности западного вооружения.

"Каждое вооружение, которое высшие политики РФ, командование ВС РФ, военные эксперты и медийка называют хе*ней, становится легендой, а его имя – нарицательным.

Имя Байрактар теперь известно и почитается во всем мире. Теперь мы за считанные дни выучили аббревиатуру HIMARS, и вряд ли при нашей жизни ее забудем.

Хочешь, чтобы твой бренд военной техники стал легендой – отправь его выносить Тувинскую армию, которая застряла в 1970-х", – едко пишет "Бульба престоловъ".

Страх за Россию

Наличие такого высокоточного оружия у Украины заставило россиян опасаться не только потери всех своих складов боеприпасов (находящихся в зоне их поражения на оккупированной территории), но и уничтожения систем противовоздушной обороны и ударов по важным объектам уже на территории РФ. Об этом, в частности пишет российский политолог и пропагандист Игорь Димитриев.

"С HIMARSами какая проблема: есть предположение, что их целями станут российские ПВО вслед за складами и штабами. Дистанция работы позволяет выявить расположение и поразить. А что произойдет, когда ПВО потеряет свои возможности и не сможет прикрыть территорию? Можно будет атаковать баллистическими ракетами большой дальности, типа ATAC, которые пока (ПОКА!) не поставляются Украине".

В России боятся HIMARS

Димитриев имеет в виду возможную поставку Украине ракет дальностью 300 километров, что, конечно же, несет серьезную угрозу России.

О том, что в Кремле и министерстве обороны Российской Федерации настоящая паника из-за применения украинцами новых ракетных комплексов, уже прямо говорят россияне.

"АП и военные чины РФ в ужасе от эффективности HIMARS, артиллерии, и массово вбрасывают истории о продаже (украинскими военными. – Ред.) западного оружия России. Цель — затормозить дальнейшие поставки хотя бы на несколько недель. Но поскольку в тех кругах и ведомствах РФ западных связных (через различные фонды) больше, чем "чистых" сотрудников, планы информационных операций достигают Запада раньше, чем сами информационные вбросы. В СВР каждый второй что-то кому-то сливает. Да и это очевидно даже профану", – признаются русские.

В Администрации президента РФ паника

Закатил настоящую истерику на своем канале в Telegram и российский пропагандист, "военкор" Сладков. Он сообщил об эффективном уничтожении Вооруженными силами Украины российских центров принятия решений.

"Значит, смотрите, люди добрые. Украинские ракетчики и артиллерия уже несколько раз нанесли удары по нашим центрам принятия решения. С результатом. Центры небольшие, но важные. А вопрос-то у меня простой: когда это бл**ство закончится? Вы можете вые**ть ВПК, чтоб у нас, наконец, профилактические "штучки-дрючки" появились?!" – вопрошает Сладков, расписываясь в невозможности армии РФ противостоять работе тех же РСЗО HIMARS.

Командование – на больничку

Применение высокоточного оружия уже привело к участившимся случаям дезертирства из российских оккупационных войск – причем некоторые солдаты были расстреляны. А после эффективных ударов ВСУ по объектам в Херсонской области командование оккупантов и вовсе начало расселяться по больницам – в надежде, что уж там-то можно спрятаться от "бесшумной смерти".

Такая информация появилась в Telegram-канале "Джокер", ее подтвердили и в разведке.

Оккупанты прячутся от HIMARS

"В Херсоне высшее руководство орков с сегодняшнего дня начало расселяться по больницам.

Вторая армия мира спряталась от HIMARS в больницах среди мирных людей. Вторая армия мира не доверяет своим ПВО.

А обычные рядовые орки второй армии мира пусть дохнут от HIMARS", – с иронией пишет "Джокер".

Тем временем Вооруженные силы Украины ювелирно точно и планомерно продолжают уничтожать склады боеприпасов и командные пункты российских оккупантов – ради спасения жизни украинцев и победы в развязанной Кремлем войне. В поражении России сомнений нет – вопрос только во времени.

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