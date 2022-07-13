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Рогозина вернули с Марса

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 13.07.2022, 9:33
  • 7,600
Рогозина вернули с Марса

В воздухе остались лишь надутые щеки.

Найден, наконец, виноватый в том, что Путин с Рогозиным 22 года не могут слетать на Марс, где давно обосновались американцы. Это – Европа.

Сегодня Европейское космическое агентство прекратило приостановленное ранее сотрудничество с «Роскосмосом» в области отправки экспедиции на Марс. Причина – «спецоперация» Путина в Украине.

Рогозин взорвался и во всем обвинил Европу. Так не надо было лезть в Украину, все было бы нормально. Путина обвиняйте, Рогозин.

К слову сказать, участие России в совместном с Европой проекте было если не скромным, то, в общем, не дающим повода для бахвальства – марсоход европейский, посадочная платформа – российская.

Ясно, во всяком случае одно – несоответствие победных путинских фанфар о космосе, реальным возможностям страны. В том числе технологическим.

Неспособность сделать полностью российскую марсианскую программу говорит об этом наглядно. От Америки отстали в космосе навсегда. Вот она – правда. В воздухе остались лишь надутые щеки Рогозина.

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