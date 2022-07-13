Фейерверки были видны из космоса: ВСУ уничтожили в Новой Каховке 1000 тонн боекомплектов оккупантов 2 13.07.2022, 10:13

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Новые детали мощного удара.

В Новой Каховке Херсонской области украинская армия ликвидировала русский склад с боеприпасами. Точным ударом украинские защитники уничтожили тысячу тонн боекомплектов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) российских оккупантов.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. Он также отметил, что было уничтожено 50 машин с топливом и личный состав врага.

По словам Хланя, детонация от взрывов на российском складе была такая мощная, что ее видели из космоса.

"Вчера вообще был примечательный день и закончился он фейерверками, которые наблюдались даже из космоса. Отмечалось, что даже был сбой работы спутников НАСА, потому что столь мощной была детонация в районе Каховки. Это было снято всеми спутниками, которые были в этом районе. Детонация была невероятная. На складах Новой Каховки, детонировавших до утра, было размещено более тысячи тонн боекомплектов для РСЗО, то есть снарядов к реактивным залповым орудиям, и более 50 машин с топливом. Это все было уничтожено. Ну и, разумеется, плюс личный состав", – рассказал Хлань.

Он отметил, что оккупанты начали размещать свои склады подальше от линии фронта и они думали, что размещение арсенала в районе Новой Каховки будет безопасно. Но благодаря успешной операции ВСУ это оказалось совсем не так.

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