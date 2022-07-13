Путину вежливо напомнили, что на дворе уже не ХХ век.

В провластных telegram-каналах сущий кошмар: ВСУ начали активно применять американские реактивные системы залпового огня HIMARS, против которых российские ПВО оказались бессильны.

Уничтожено уже несколько крупных военных складов, располагавшихся на оккупированных территориях Украины. Наносятся удары по штабам.

"Как же так вышло?!" "Где наши не имеющие аналогов ПВО?" "Почему мы не уничтожили американскую технику в момент разгрузки?" — у прикормленных Кремлем "экспертов" так много вопросов и совсем нет на них ответов…

Путинский режим хотел впечатлить Запад оружием 20 века, но ему вежливо напомнили, что на дворе уже 2022 год.

В ответ на удары высокоточным оружием, начались какие-то нелепые отмазки про "селитру" и старые песни о том, что "если бы хотели сбить — сбили бы".

Просто не хотят. Технически устаревшая "вторая армия мира" и ее доисторическая логистика здесь совершенно ни при чем.

Да и вообще, Вождь же четко сказал: "мы всерьез пока еще ничего не начинали" — вот когда последний "склад с селитрой" будет уничтожен, тогда можно и начать.

Не зря ЧВК "Вагнер" принялся вербовать российских заключенных, которым предлагается свобода в обмен на согласие участвовать в "специальной военной операции". Финальный "рывок" будут делать настоящие профессионалы.

Их бездуховные HIMARS/ наши высокоскрепные зеки верхом на швабрах. Так путинский режим и планирует победить.

Telegram-канал "Запретное мнение"

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