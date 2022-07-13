Террорист Гиркин неожиданно дал подсказку ВСУ, по каким целям можно нанести удар 13.07.2022, 11:34

2,790

Игорь Гиркин (Стрелков)

Он также высказался о некомпетентности военных РФ.

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) раскритиковал оккупантов за то, что те не соблюдают правила маскировки. Он допустил, что Вооруженные силы Украины легко могут ударить по ракетным комплексам РФ, сообщает obozrevatel.com.

Террорист, который не раз предрекал России поражение в войне, подтвердил в соцсетях уничтожение украинскими защитниками базы ПВО РФ возле Луганска. Он также высказался о некомпетентности военных путинской армии.

"В сети – уникальные кадры того, как среди бела дня, без малейшей маскировки, по Тульской области в южном направлении движется эшелон с техникой РК "Точка-У". Я понимаю, что маскировать танки и БМП – если уж в распоряжении МО РФ совсем нет чехлов и даже маск-сетей – в конце концов, не так уж обязательно. Но ракетные комплексы (даже устаревшие, но боеспособные) – первоочередная цель для противника", – написал он.

По словам Гиркина, союзники Украины легко могут взять их "на контроль" средствами космической разведки.

"А потому – не стоит удивляться, если (вернее – когда) вновь сформированные дивизионы "Точек" будут уничтожены более дальнобойными HIMARS противника еще на стадии развертывания или вскоре после него", – добавил он, не оставив оккупантам ни единого шанса на успех.

Гиркин намекнул, по каким целям нужно бить ВСУ.

Примечательно, что своей публикацией Гиркин также в очередной раз подтвердил использование оккупационными войсками "Точек-У", которыми бьют по мирному населению украинских городов. Ранее в РФ категорически отрицали наличие таких ракет в арсенале, несмотря на явные доказательства преступлений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».