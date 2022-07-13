Forbеs назвал самые эффективные диеты в мире 13.07.2022, 16:57

Как они работают.

Соблюдение диеты может быть сложной задачей. На самом деле, опрос Forbes показал, что 45% людей не придерживались диеты в прошлом исключительно потому, что им было трудно найти еду, которая им нравится. Чтобы и есть, и худеть.

Тем не менее, издание представило список лучших диет, в плане эффективности и пользы для здоровья.

Средиземноморская диета

Почему мы выбрали ее: Вдохновленная традиционными схемами питания южной Италии и Греции, средиземноморская диета считается "золотым стандартом в профилактической медицине" благодаря "гармоническому сочетанию" антиоксидантов и противовоспалительных свойств.

Эта диета, богатая свежими фруктами, овощами, бобовыми, цельнозерновыми продуктами и рыбой, приносит пользу для здоровья, включая увеличение продолжительности жизни, снижение риска хронических заболеваний и улучшение качества жизни.

Как это работает: средиземноморская диета не требует подсчета калорий или строгих ограничений. Вместо этого она рекомендует наполнять свою тарелку свежими фруктами, овощами, орехами и бобовыми, а также умеренными порциями рыбы и моллюсков для получения белка. Оан также делает упор на оливки первого холодного отжима как на основной источник жира и позволяет использовать небольшое или умеренное количество красного вина, а фрукты заменяют традиционные сладости в качестве десерта.

Особое внимание уделяется продуктам питания:

✔ Свежие фрукты и овощи

✔ Цельнозерновые продукты, орехи и бобовые

✔ Рыба

✔ Оливковое масло экстра вирджин

Продукты ограничены:

✖ Красное мясо

✖ Обработанное мясо

✖ Сладости

"Так много всего, что может понравиться", — говорит Дженис Джибрин, зарегистрированный диетолог и эксперт-участник дискуссии. "Исследования связывают ее со здоровьем сердца и мозга, а также с более низким риском развития диабета 2 типа и некоторых видов рака, среди прочих преимуществ. И ее легко адаптировать практически к любому вкусу".

Флекситарианская диета

Почему мы выбрали ее: "полувегетарианская" диета показывает новые преимущества для здоровья, связанные с флекситарианской диетой, включая снижение веса, улучшение обмена веществ и профилактику диабета. Диета, в которой основное внимание уделяется вегетарианской тарелке с редкими порциями мяса или рыбы, является отличным вариантом для тех, кто хочет воспользоваться преимуществами растительной диеты, но не может устоять перед куском бекона на позднем завтраке.

Как это работает: флекситарианская диета — это именно то, на что она похожа: гибкая диета. Четкого определения нет, но, как правило, она состоит в основном из растений, иногда с добавлением мяса или рыбы. Варианты флекситарианской диеты включают ограничение употребления красного мяса, птицы или рыбы ежемесячно или еженедельно. Между тем, другие даже избегают употребления молочных продуктов и яиц.

Особое внимание уделяется продуктам питания:

✔ Овощи

✔ Фрукты

✔ Цельнозерновые и бобовые

Продукты ограничены:

✖ Красное мясо и птица

✖ Рыба

✖ Молочные продукты и яйца

Наши эксперты говорят: "В целом, это очень разумно и полезно", — говорит Мелина Джамполис, доктор медицинских наук, врач-диетолог и участник рейтинга. "Некоторые люди могут чувствовать себя менее сытыми при меньшем количестве мяса, но фрукты и овощи должны помочь вам насытиться вместе с бобами с высоким содержанием клетчатки. Ни одна из основных групп продуктов не пропущена, так что это сбалансированная диета, а упор на растения и специи действительно помогает при воспалении".

Диета клиники Мэйо

Почему мы ее выбрали: эта диета, разработанная группой экспертов по снижению веса из клиники Майо, некоммерческого академического медицинского центра, получила высокие оценки в нескольких категориях. В нем особое внимание уделяется фруктам, овощам, цельнозерновым продуктам и нежирным источникам белка. Но что действительно выделяет эту диету, так это акцент на изменении образа жизни. Она рассказывает последователям об аспектах здоровья, которые выходят за рамки обычных занятий, таких как упражнения и планирование меню, чтобы использовать более целостный подход к благополучию.

Как это работает: диета Мэйо состоит из двух частей: первая часть представляет собой двухнедельную фазу, предназначенную для того, чтобы помочь вам сбросить от 2 до 4 кг, а вторая часть посвящена долгосрочному здоровью. Вы следуете рекомендациям по питанию, установленным пирамидой здорового веса клиники Майо, и стремитесь достичь определенных целей в калориях и порциях, которые основаны на вашем весе и поле. Как и другие наши популярные диеты, она не исключает какие-либо продукты, а вместо этого ограничивает порции определенных продуктов. А когда дело доходит до фруктов и овощей, диета рекомендует одно - ешьте!

Особое внимание уделяется продуктам питания:

✔ Фрукты

✔ Овощи

✔ Цельнозерновые продукты

Продукты ограничены:

✖ Сладости

✖ Насыщенные и трансжиры

✖ Добавлены сахара

Наши эксперты говорят: "Мне нравится аспект "жить этим", который поощряет образ жизни, а не подход к диете, который, кажется, способствует мышлению "на диете или вне диеты", — говорит Нина Кольбе, зарегистрированный диетолог и эксперт. участник дискуссии. "Приемы пищи сосредоточены на употреблении продуктов с высоким содержанием клетчатки и воды, что позволяет есть большие порции. Этот тип питания с низкой калорийностью помогает держать нашу тарелку и желудок полными, способствуя ощущению сытости или сытости. Рисков, связанных с этим типом питания, очень мало, а преимуществ много".

Волюметрическая диета

Почему мы выбрали ее: Диета Volumetrics, разработанная профессором питания из Университета штата Пенсильвания Барбарой Роллс, доктором философии, может похвастаться самым высоким средним баллом среди наших экспертов по краткосрочной и долгосрочной потере веса. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, чтобы есть меньше, диета побуждает людей выбирать продукты с низкой энергетической плотностью. Согласно этой идее, такие продукты насыщают вас меньшим количеством калорий, и, вероятно, именно поэтому продукты с низкой энергетической плотностью коррелируют с потерей веса, согласно целому ряду исследований.

Как это работает: на диете Volumetrics вы едите продукты с более низкой плотностью калорий, которая определяется путем деления количества калорий на количество граммов, указанное на этикетках продуктов. Идея в том, что вы можете чувствовать себя сытым, продолжая терять килограммы. Продукты с более низкой калорийностью обычно содержат большое количество клетчатки и воды.

Особое внимание уделяется продуктам питания:

✔ Свежие фрукты

✔ Овощи

✔ Супы

✔ Цельнозерновые макароны

✔ Нежирная птица

✔ Нежирные молочные продукты.

Продукты ограничены:

✖ Продукты с высокой калорийностью

Наши эксперты говорят: "Я постоянно использую эту концепцию в своей практике похудения — особенно идею добавления овощей во все блюда, чтобы снизить плотность калорий во всех приемах пищи, одновременно увеличивая объем, чтобы чувствовать себя более сытым, и плотность питательных веществ, чтобы быть более здоровыми", говорит доктор Джемполис.

Тем не менее, она указывает на некоторые важные предостережения для здоровья, которые следует учитывать. "Использование его исключительно в качестве основы для похудения и оптимального здоровья может привести к тому, что вы сократите количество полезных жиров, таких как орехи и авокадо, которые помогают увеличить поглощение жирорастворимых питательных веществ и помочь вам дольше оставаться сытым, поэтому переходите на слишком низкое содержание жира", — говорит она. "И включение пасты в качестве низкокалорийной пищи может привести к чрезмерному потреблению, что может быть проблемой для людей с диабетом".

DASH-диета

Почему мы выбрали ее: диета DASH (диетические подходы "стоп гипертония") была разработана специально для здоровья сердца. В нем используется подход с низким содержанием натрия в еде, и исследования показывают, что диета DASH эффективно снижает кровяное давление и "плохой" холестерин ЛПНП.

Как это работает: диета DASH рекомендует употреблять пищу, богатую фруктами, овощами и нежирными молочными продуктами, но с ограниченным содержанием насыщенных жиров. На диете DASH вы используете диаграмму для оценки своих ежедневных потребностей в калориях, которые затем используются для определения того, сколько порций из каждой группы продуктов вы должны есть.

Особое внимание уделяется продуктам питания:

✔ Зерна

✔ Мясо, птица, рыба

✔ Фрукты и овощи

Продукты ограничены:

✖ Сладости и добавленный сахар

✖ Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров

Наши эксперты говорят: "Вам может быть труднее есть вне дома с пониженным содержанием натрия … и приготовление пищи без добавления соли также может быть более сложным, но добавление специй и трав может сделать эту диету еще более здоровой", — говорит доктор Джамполис.

"Моя единственная критика — это недостаточное внимание к морепродуктам/жирной рыбе, а диабетикам я бы рекомендовал заменить часть ежедневных углеводов нежирным белком или ненасыщенным жиром, которые, как показывают исследования, по-прежнему позволяют вам получить пользу для здоровья сердца."

Напомним, ранее стало известно, что яйца в любом виде - неотъемлемый продукт на столах украинцев. Вареные, жаренные, яйца пашот идеально "заходят" на завтрак, обед и даже ужин, но мало кто знает, что в большом количестве они могут навредить организму.

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