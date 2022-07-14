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ВСУ уничтожили пункт управления российской дивизии ВДВ: погибли командиры

  • 14.07.2022, 7:39
  • 1,582
ВСУ уничтожили пункт управления российской дивизии ВДВ: погибли командиры

Ликвидировано много высокопоставленных оккупантов.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 106-й российской воздушно-десантной дивизии. Уничтожен командный состав.

Об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк в Facebook.

В результате удара убиты и ранены более 28 российских военных, в том числе:

командир дивизии полковник Селиверстов - получил легкие ранения;

начальник штаба - первый заместитель командира дивизии полковник Куликов - тяжело ранен;

заместитель командира по вооружению полковник Кудрин - погиб;

заместитель командира с тыла полковник Кузьминов - погиб.

Ранее Цимбалюк сообщил, что украинские военные уничтожили пункт управления 20-й армии России. В результате артиллерийского удара погибли более 40 человек.

По данным журналисты в результате ударов ВСУ из систем HIMARS по командному пункту россиян под Херсоном погибли два полковника и подполковника.

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