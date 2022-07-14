закрыть
14 июля 2022, четверг, 8:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские командиры взводов отказываются воевать в Украине

  • 14.07.2022, 8:15
  • 3,116
Российские командиры взводов отказываются воевать в Украине

Причина — огромные потери личного состава.

Уровень укомплектования командирами взводов у оккупантов остается низким.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Фиксируются случаи неудовлетворительного продовольственного обеспечения оккупационных войск. По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Причина - значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип