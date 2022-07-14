Российские командиры взводов отказываются воевать в Украине 14.07.2022, 8:15

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Причина — огромные потери личного состава.

Уровень укомплектования командирами взводов у оккупантов остается низким.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Фиксируются случаи неудовлетворительного продовольственного обеспечения оккупационных войск. По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Причина - значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины", - говорится в сообщении.

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