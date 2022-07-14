Как узнать, прослушивается ли ваш телефон 13 14.07.2022, 8:56

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Виды, признаки и способы устранения прослушки.

Конституцией Украины гарантируется сохранение телефонных разговоров в тайне. Прослушка мобильного телефона — уголовно наказуемое дело, но среди нас всегда находятся недобросовестные лица, которым не важны права и свобода других граждан.

На сегодняшний день, практически каждый человек имеет смартфон. По нему можно звонить, писать сообщения, общаться во всевозможных мессенджерах, играть в игры, слушать музыку и так далее. Однако не все знаю, что есть специальные службы, которые прослушивают ваш телефон для получения той или иной информации. Это может быть как спецслужба, так и мошенники, пишет nv.ua.

Переадресация звонков и СМС-сообщений на другой номер без ведома владельца, является одним из наиболее простых и распространенных методов прослушивания. В таком случае кроме вас, разговор или сообщения передаются еще и на другие неизвестные устройства.

Вредоносное программное обеспечение, установленное на смартфон, может также прослушивать разговоры и красть, или уничтожать личные данные. Такой способ работает через включение микрофона и получение информации в радиусе до 100 метров. Попадание таких программ в телефон возможно через мобильный интернет, Wi-Fi-соединение, MMS-сообщения, через канал Bluetooth или с ПК.

Самым сложным, но максимально действующим способом, является использование особой прослушивающей техники. Это может быть как дорогостоящий специальный комплекс, так и телефон со специальными модификациями, которые продаются нелегально. Такая техника дает возможность прослушивать чужие разговоры в реальном времени.

Признаки прослушки телефона

Во время разговора слышится треск или эхо.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем раньше. Особенно на этот признак нужно обратить внимание, если смартфон достаточно новый.

Батарея сильно перегревается, даже если телефон не используется.

Смартфон самостоятельно включается и выключается, заново регистрируется в сети.

Если положить заблокированный гаджет у телевизора или колонок, вам в это время никто не звонит и не пишет, но вы все равно слышите звук помех, скорее всего, ваш телефон на прослушивании.

Как проверить прослушивание

Как проверить, есть ли прослушивание с помощью кода:

Введение комбинации *#21# помогает выяснить включена ли на вашем смартфоне переадресация звонков и текстовых сообщений на другой номер телефона. Работает как на андроид-устройствах, так и на Айфоне.

При помощи кода *#62# можно выяснить, на какой номер переадресуется информация.

Если у вас Айфон, то комбинация *#67# поможет проверить номер для переадресации.

Код *#33# поможет узнать стоит ли блокировка на функции SMS, MMS, а также о внесении номеров телефона в черный список. Также, данная комбинация позволяет отменить внесенные изменения.

Как узнать, есть ли прослушивание телефона через специальные приложения:

EAGLE Security FREE — осуществляет анализ расположения смартфона и идентифицирует станции. Кроме того, есть возможность получить информацию о программах, которые скрыто используют вашу камеру или микрофон, а также возможность ограничить доступ к фото и видео.

Darshak способна обнаружить программы, которые скрыто присылают сообщения текстового формата, без вашего ведома.

CatcherCatcher — приложение поможет сохранить ваш смартфон от подставных базовых станций.

Anti Spy Mobile — бесплатное приложение, которое можно скачать в Google Play. Она блокирует любые подозрительные программы, нацеленные на слежку за телефоном.

Если вы не доверяете специальным кодам и дополнительным приложениям, то узнать о прослушивании телефона также можно позвонив своему мобильному оператору. Он лично проверит линию с помощью профессионального оборудования и определит, передаются ли разговоры и сообщения третьим лицам.

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