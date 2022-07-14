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Глава Росавиации попал в реанимацию с необычными травмами

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  • 14.07.2022, 9:41
  • 14,108
Глава Росавиации попал в реанимацию с необычными травмами
Александр Нерадько

Стали известны подробности.

Глава Росавиации Александр Нерадько попал в больницу со странными травмами. Российский чиновник, дескать, упал с велосипеда, но был госпитализирован со множеством ушибов и переломов.

Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник, у Нерадько переломы ребер, таза, ушибы и гематомы на лице. Сам он не смог объяснить, откуда взялись такие травмы.

"У Нерадько диагностировали переломы ребер, таза и ушибы, в том числе у него гематомы на лице. Как именно произошло падение, сам глава Росавиации пояснить не смог", - говорится в сообщении.

Журналистам РБК подтвердили в Росавиации, что Нерадько находится в больнице. Информацию о якобы проведенной ему операции опровергли. Там также подтвердили сведения о его падении с велосипеда.

"Руководитель Росавиации на больничном. Проходит курс реабилитации. Факты в СМИ об операции не соответствуют действительности. Руководитель Росавиации постоянно находится на оперативной связи и осуществляет контроль деятельности агентства", - подчеркнули в Росавиации.

Напомним, в мае во время заседания правительства РФ один из чиновников посмеялся над заявлением Владимира Путина. В частности, после заявления Путина о том, что в России с 1 июля минимальная зарплата составит чуть более 15 тысяч рублей, чиновник с иронией тихо сказал: "Как много".

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