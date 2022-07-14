Ученые засекли странный сигнал из космоса, похожий на сердцебиение 14.07.2022, 9:45

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Радиовсплески длятся в 1000 раз дольше, чем обычно.

Ученые сообщили об обнаружении радиосигнала из глубокого космоса, бьющегося как сердце.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature.

Как сообщается, обнаруженные радиовсплески, полученные через межгалактическое пространство, длятся три секунды, что примерно в 1000 раз дольше, чем в среднем. Всплески излучения более высокой интенсивности происходят каждые 0,2 секунды в течение этого трехсекундного окна, чего никогда раньше не наблюдалось.

Обнаружение было сделано в декабре 2019 года, и ученые сразу поняли, что они наткнулись на что-то очень необычное.

"Это было не только очень долго, около трех секунд, но и периодические пики, которые были удивительно точными - бум, бум, бум - как сердцебиение. Это первый раз, когда сам сигнал является периодическим", - рассказал астрофизик Даниэле Мичилли из Института астрофизики и космических исследований Кавли Массачусетского технологического института.

По словам ученых, быстрые радиовсплески - одна из самых захватывающих современных космических загадок. Это чрезвычайно мощные всплески излучения в радиодиапазоне, которые вспыхивают из межгалактического пространства за очень короткий промежуток времени - обычно длительностью в миллисекунды. В течение этого короткого промежутка времени всплеск излучает столько же энергии, сколько 500 миллионов Солнц.

Большинство быстрых радиовсплесков вспыхивают только один раз. Гораздо реже повторяющиеся сигналы принимаются из одной точки неба.

"Во Вселенной не так много вещей, которые излучают строго периодические сигналы", - объяснил Мичилли. "Примерами, которые мы знаем в нашей собственной галактике, являются радиопульсары и магнетары, которые вращаются и производят лучевое излучение, подобное маяку. И мы думаем, что этот новый сигнал может быть магнитаром или пульсаром".

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