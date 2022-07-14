ВСУ за сутки ликвидировали еще 300 оккупантов и сбили два самолета

ВСУ за сутки ликвидировали еще 300 оккупантов и сбили два самолета1
- 14.07.2022, 10:38
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Названы новые боевые потери РФ.
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 37 870 военнослужащих.
Об этом сообщает командование Сухопутных войск ВСУ в Facebook.
За минувшие сутки российские войска понесли наибольшие потери на Краматорском направлении.
Общие боевые потери России на 14 июля ориентировочно составили:
личного состава - около 37 870 (+300) человек ликвидировано;
танков - 1667 (+18);
боевых бронированных машин - 3852 (+20);
артиллерийских систем - 840 (+1);
РСЗО - 247 (+0) ;
средства ПВО - 109 (+0);
самолетов - 219 (+2);
вертолетов - 188 (+0);
беспилотников оперативно-тактического уровня - 681 (+3);
крылатые ракеты - 155 (+0);
корабли / катера - 15 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн - 2720 (+16);
специальной техники - 67 (+0).