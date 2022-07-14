ВСУ за сутки ликвидировали еще 300 оккупантов и сбили два самолета 1 14.07.2022, 10:38

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Названы новые боевые потери РФ.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 37 870 военнослужащих.

Об этом сообщает командование Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

За минувшие сутки российские войска понесли наибольшие потери на Краматорском направлении.

Общие боевые потери России на 14 июля ориентировочно составили:

личного состава - около 37 870 (+300) человек ликвидировано;

танков - 1667 (+18);

боевых бронированных машин - 3852 (+20);

артиллерийских систем - 840 (+1);

РСЗО - 247 (+0) ;

средства ПВО - 109 (+0);

самолетов - 219 (+2);

вертолетов - 188 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 681 (+3);

крылатые ракеты - 155 (+0);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 2720 (+16);

специальной техники - 67 (+0).

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