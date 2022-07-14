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Физики нашли «недостающее звено», которое обеспечит работу квантового интернета

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  • 14.07.2022, 18:07
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Физики нашли «недостающее звено», которое обеспечит работу квантового интернета

Это прорыв.

Исследователи из Университета Саймона Фрейзера совершили большой прорыв в развитии квантовых технологий.

Кремний может стать материалом, который обеспечит будущее квантовых технологий. Недавно мы рассказывали о создании первой в истории квантовой микросхемы, которая, как и современные микросхемы, сделана из кремния.

Кремниевые устройства позволяют кубитам — квантовому аналогу компьютерного бита — работать относительно стабильно. Однако сейчас перед учеными стоит более серьезный вопрос — как связать их в единую систему в масштабах не только одного компьютера, а чего-то большего. Речь о квантовом интернете.

Новое исследование канадской команды физиков под руководством Стефани Симмонс из Университета Саймона Фрейзера, опубликованное в журнале Nature, показало, что определенные дефекты в кремнии под названием Т-центры (T-centers), помогают кубитам связываться в единую систему при помощи света.

Главное преимущество квантовых компьютеров на основе «кремниевых» кубитов в том, что они смогут одновременно обрабатывать и обмениваться данными вместо того, чтобы использовать две разные квантовые технологии для этих целей.

Также Т-центры излучают свет на той же длине волны, что и современные городские волоконно-оптические коммуникации и телекоммуникационное сетевое оборудование. Это поможет встроить квантовые компьютеры в современную инфраструктуру, и ученым не придется придумывать «костыли», чтобы квантовые технологии взаимодействовали с обычными.

Безусловно, до финишной прямой еще далеко: кубиты до сих пор требуют специфических условий для работы, а также подвержены ошибкам. Однако это исследование делает большой шаг к будущему с квантовыми вычислениями.

Кремний идеально подходит для этого будущего, поскольку у нас уже есть и опыт, и оборудование для производства кремниевых чипов. Фактически, это позволит нам на базе современного производства, направленного на сборку обычных компьютеров, начать собирать квантовые компьютеры.

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