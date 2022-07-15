Путин получил международную пощечину 13 15.07.2022, 8:02

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Андрей Пионтковский

До чего же докатилась Россия.

Несколько дней назад Россия обратилась за помощью к Ирану. Путин хотел купить у них беспилотники, которые использовали бы в войне против Украины.

Это многое говорит о нынешней ситуации в Москве. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

«Понимаете, до чего докатилась Россия? Мало того, что она – придаток Китая, так теперь в своих технологиях зависит от Ирана», – сказал он.

Как отметил он, примечательно, что Путин хотел отправиться в Иран в надежде получить там 200 или 300 беспилотников, но уже на следующий день после этого заявления получил очередную международную пощечину – в последнее время это стало для него привычным делом.

Так, в министерстве иностранных дел Ирана заявили, что страна занимает нейтральную позицию и не будет поддерживать военными поставками ни одну из сторон.

«Тогда песков был вынужден объявить, что «а мы и не собирались», – заметил Пионтковский.

Идею России о покупке беспилотников в Иране прокомментировали в США. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что попытка путина наладить связи с Ираном очень показательна. Она свидетельствует, что Россия становится все более отрезанной от мира.

Он выделил и еще одну причину для такой просьбы Кремля – влияние санкций на Россию. В результате ограничений экспорта и импорта она столкнулась с дефицитом для пополнения собственных оборонных потребностей.

К слову, ранее в США сообщалось, что Иран готовится предоставить России беспилотники, в том числе и боевые. Также, по их информации, иранцы должны были обучать российских военных пользоваться этими дронами.

Однако официальная позиция Тегерана отличается. В Иране признали, что сотрудничают с россиянами в сфере обороны, но от предоставления им военной помощи отказались.

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