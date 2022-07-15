закрыть
15 июля 2022, пятница, 10:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин получил международную пощечину

13
  • 15.07.2022, 8:02
  • 25,172
Путин получил международную пощечину
Андрей Пионтковский

До чего же докатилась Россия.

Несколько дней назад Россия обратилась за помощью к Ирану. Путин хотел купить у них беспилотники, которые использовали бы в войне против Украины.

Это многое говорит о нынешней ситуации в Москве. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

«Понимаете, до чего докатилась Россия? Мало того, что она – придаток Китая, так теперь в своих технологиях зависит от Ирана», – сказал он.

Как отметил он, примечательно, что Путин хотел отправиться в Иран в надежде получить там 200 или 300 беспилотников, но уже на следующий день после этого заявления получил очередную международную пощечину – в последнее время это стало для него привычным делом.

Так, в министерстве иностранных дел Ирана заявили, что страна занимает нейтральную позицию и не будет поддерживать военными поставками ни одну из сторон.

«Тогда песков был вынужден объявить, что «а мы и не собирались», – заметил Пионтковский.

Идею России о покупке беспилотников в Иране прокомментировали в США. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что попытка путина наладить связи с Ираном очень показательна. Она свидетельствует, что Россия становится все более отрезанной от мира.

Он выделил и еще одну причину для такой просьбы Кремля – влияние санкций на Россию. В результате ограничений экспорта и импорта она столкнулась с дефицитом для пополнения собственных оборонных потребностей.

К слову, ранее в США сообщалось, что Иран готовится предоставить России беспилотники, в том числе и боевые. Также, по их информации, иранцы должны были обучать российских военных пользоваться этими дронами.

Однако официальная позиция Тегерана отличается. В Иране признали, что сотрудничают с россиянами в сфере обороны, но от предоставления им военной помощи отказались.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников