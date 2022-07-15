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Появились жуткие видео ракетного удара россиян по Виннице

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  • 15.07.2022, 8:22
  • 8,956
Появились жуткие видео ракетного удара россиян по Виннице

В момент попадания «Калибра» на улицах города находились десятки гражданских лиц.

В сети появились первые видео ракетного удара российских войск по гражданской инфраструктуре Винницы в четверг, 14 июля, передает УНИАН.

Одна из камер видеонаблюдения, размещенная неподалеку от эпицентра взрыва, сняла момент "прилета" ракеты.

В частности, кадры свидетельствуют, что на момент попадания "Калибра" на улицах города находились десятки гражданских лиц.

Из-за ударной волны люди сначала пригнулись, вскоре начали убегать.

Другая камера видеонаблюдения, установленная в продуктовом магазине, тоже зафиксировала последствия ударной волны от российской ракеты, разбившей окна заведения.

Вчера, 14 июля, российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Всего повреждено более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

По данным на 22:00, в Виннице в результате ракетного удара погибли 23 человека госпитализированы 66, продолжается поиск 39 человек. За медпомощью всего на это время обратились 117 человек.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

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