Ученые раскрыли ранее неизвестный язык шимпанзе
- 16.07.2022, 13:10
Эти приматы умеют структурировать свою речь.
Это лишь первое исследование в большом проекте по изучению речи шимпанзе. Этот социально сложный и близкий человеку вид должен дать ученым подсказки в происхождении языка людей.
Группа исследователей из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии провели анализ 4826 записей криков диких шимпанзе для того, чтобы лучше понять, как общаются эти животные. Крики были записаны в национальном парке «Таи» в Кот-д’Ивуаре. Как оказалось, шимпанзе умеют структурировать свою речь.
Об этом пишет издание Sciencealert.
Всего записывались разговоры 46 взрослых особей из трех различных групп шимпанзе. Это примерно 900 часов записей. И вот ученые смогли насчитать 390 уникальных вокальных последовательностей.
Как оказалось, одиночные голосовые сигналы шимпанзе могут произносить как по отдельности, так и объединять их в комбинации из двух и трех единиц, чтобы затем формировать предложения. Всего удалось идентифицировать 12 разных криков.
Авторы исследования подчеркнули, что разовое уханье, к примеру, может означать угрозу, а уханье с пыхтением используются для связи внутри группы.