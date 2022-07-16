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Ученые раскрыли ранее неизвестный язык шимпанзе

  • 16.07.2022, 13:10
Ученые раскрыли ранее неизвестный язык шимпанзе

Эти приматы умеют структурировать свою речь.

Это лишь первое исследование в большом проекте по изучению речи шимпанзе. Этот социально сложный и близкий человеку вид должен дать ученым подсказки в происхождении языка людей.

Группа исследователей из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии провели анализ 4826 записей криков диких шимпанзе для того, чтобы лучше понять, как общаются эти животные. Крики были записаны в национальном парке «Таи» в Кот-д’Ивуаре. Как оказалось, шимпанзе умеют структурировать свою речь.

Об этом пишет издание Sciencealert.

Всего записывались разговоры 46 взрослых особей из трех различных групп шимпанзе. Это примерно 900 часов записей. И вот ученые смогли насчитать 390 уникальных вокальных последовательностей.

Как оказалось, одиночные голосовые сигналы шимпанзе могут произносить как по отдельности, так и объединять их в комбинации из двух и трех единиц, чтобы затем формировать предложения. Всего удалось идентифицировать 12 разных криков.

Авторы исследования подчеркнули, что разовое уханье, к примеру, может означать угрозу, а уханье с пыхтением используются для связи внутри группы.

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