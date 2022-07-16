Чем полезны лисички для организма?8
- 16.07.2022, 20:24
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В Беларуси в разгаре грибной сезон.
Что происходит с организмом, когда вы едите лисички, и почему эти грибы занимают лидирующее место в грибной иерархии – читайте в справке tochka.by.
Сезон лисичек объявляется открытым, а это значит, что на домашних столах и в обеденных меню ресторанов все чаще будут возникать позиции с самыми популярными и любимыми грибами.
Плюсы лисичек неоспоримы: эти грибы редко бывают червивыми, не накапливают радиоактивные вещества, лечат целый ряд заболеваний и даже помогают похудеть.
А если вам недостаточно и этих доводов в пользу сезонных грибов, предлагаем узнать все о влиянии лисичек на организм.
Польза лисичек:
- укрепляют иммунитет,
- способствуют выздоровлению при комплексной терапии онкологий (особенно рака печени или молочной железы),
- очищают организм от вредных токсинов, бактерий, радионуклидов и солей,
- нормализуют работу печени и поджелудочной железы, а также уровень сахара в крови
борются с туберкулезом,
- улучшают зрение, лечат синдром «сухого глаза»,
- лечат грипп, простуду и помогают «созревать» фурункулам,
- нормализуют обмен веществ.
Несмотря на многочисленные плюсы, у лисичек есть и свои «побочные эффекты». Например, эти грибы могут вызывать аллергию (при индивидуальной непереносимости).
Из-за обилия белков в составе лисички причисляют к «тяжелой» пище: эти грибы не рекомендуют давать детям до трех лет, а также пациентам, страдающим от язвы и гастрита (особенно в момент обострения).
Знать меру в поедании грибов стоит и беременным. Но лучше всего проконсультироваться со своим лечащим врачом.