Чем полезны лисички для организма? 8 16.07.2022, 20:24

2,946

В Беларуси в разгаре грибной сезон.

Что происходит с организмом, когда вы едите лисички, и почему эти грибы занимают лидирующее место в грибной иерархии – читайте в справке tochka.by.

Сезон лисичек объявляется открытым, а это значит, что на домашних столах и в обеденных меню ресторанов все чаще будут возникать позиции с самыми популярными и любимыми грибами.

Плюсы лисичек неоспоримы: эти грибы редко бывают червивыми, не накапливают радиоактивные вещества, лечат целый ряд заболеваний и даже помогают похудеть.

А если вам недостаточно и этих доводов в пользу сезонных грибов, предлагаем узнать все о влиянии лисичек на организм.

Польза лисичек:

- укрепляют иммунитет,

- способствуют выздоровлению при комплексной терапии онкологий (особенно рака печени или молочной железы),

- очищают организм от вредных токсинов, бактерий, радионуклидов и солей,

- нормализуют работу печени и поджелудочной железы, а также уровень сахара в крови

борются с туберкулезом,

- улучшают зрение, лечат синдром «сухого глаза»,

- лечат грипп, простуду и помогают «созревать» фурункулам,

- нормализуют обмен веществ.

Несмотря на многочисленные плюсы, у лисичек есть и свои «побочные эффекты». Например, эти грибы могут вызывать аллергию (при индивидуальной непереносимости).

Из-за обилия белков в составе лисички причисляют к «тяжелой» пище: эти грибы не рекомендуют давать детям до трех лет, а также пациентам, страдающим от язвы и гастрита (особенно в момент обострения).

Знать меру в поедании грибов стоит и беременным. Но лучше всего проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».