Медики рассказали, что произойдет с организмом при полном отказе от яиц 3 17.07.2022, 13:11

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Популярный продукт богат витаминами A, D, E и K.

Врачи рассказали, что произойдет с организмом, если полностью отказаться от употребления в пищу куриных яиц. И эти перемены, уверяют эксперты, не из приятных.

При отказе от яиц сокращаются калории в рационе, при этом вы будете чувствовать больший голод. Ведь яйца богаты белком, что способствует чувству сытости.

Об этом пишет РБК-Украина.

Если вы исключаете яйца из своего рациона, вы также можете потерять некоторые важные питательные вещества. Дело в том, что огромная часть из них содержится в яичных желтках. Яйца богаты витаминами A, D, E и K, а также полезными для сердца жирными кислотами омега-3.

Исключение из рациона такого источника белка, как яйца, может снизить эффективность тренировок. Яйца содержат лейцин, аминокислоту, важную для синтеза мышечной массы, которая сокращается с возрастом.

Хотя яйца являются источником холестерина, отказ от них может не повлиять на ваш уровень. Дело в том, что лишь 20% холестерина мы получаем с едой, остальные 80% вырабатывает наша печень.

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