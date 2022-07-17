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В Дрогичине задержали более 20 человек

  • 17.07.2022, 18:35
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В Дрогичине задержали более 20 человек

Большинство из них — предприниматели.

Задержания начались еще во вторник. Людей судили по административной статье 24.3 — «неповиновение должностному лицу», пишет «Наша Нiва».

«Люди, которых задержали, занимаются предпринимательской деятельностью. Из тех, кого могу назвать, — Андрей и Ирина Малашицкие. Сами они люди добрые, трудолюбивые. У них есть в городе свое кафе, магазины. Насколько знаю, они еще сдавали помещения другим предпринимателям.

Также одна из особенностей — у большинства из задержанных дети находятся за границей. Имело ли это какое-то значение — не знаю», — рассказывает родственник одного из задержанных.

Ворвалась в дома людей не местная милиция. Силовики приехали из Минска.

«При обыске развернули все, — рассказывает местный житель. — Наши милиционеры так бы себя не вели. Они знают, что сегодня они так сделают, а завтра им нужно будет обратиться к кому-то из задержанных. Например, обувь отремонтировать, в кафе сходить или еще что-то. Они понимают, что им с этими людьми жить в одном городе.

При обыске смотрели телефоны, если что-то находили, то забирали и компьютеры. Некоторым потом вернули, некоторым нет.

Задержанным в среднем от 45 лет. Знаю, что тоже один молодой парень попал. Он вернулся из Чехии на какой-то период и его взяли».

Сам обыск проводился в рамках уголовного дела. Какого конкретно — неизвестно.

«Для всех тайна, почему их трясли. Всем, к кому пришли, оформили административную статью 24.3 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица). Их отправили в местный ИВС, на следующий день был суд. Дали небольшие штрафы (по 3-5 базовых) и отпустили.

Назвать имена и фамилии я не могу. Еще во вторник разговаривал с детьми остальных задержанных, мы решили пока не привлекать внимание к этому», — говорит собеседник.

Мужчина считает, что людей хотели просто запугать. Вряд ли с проприемников пытались таким образом стрясти деньги.

«Просто они, как говорит Сергей Чалый, не президентский народ. Также у нас в городе население не поддерживает происходящее в Украине. У людей родственники там».

Среди задержанных, насколько известно, были и бывшие сотрудники милиции.

«Они уходили со службы не только из — за моральных убеждений, у них уже на тот момент были маленькие бизнесы, оформленные на других, например, им было за что кормиться», — говорят в Дрогичине.

На днях сообщалось, что на территории Дрогичинского района пройдут мероприятия по подготовке военнослужащих и подразделений. Информацию об этом давал «Беларускі Гаюн» и местная районка.

«В ближайшее время в любое время суток через территорию района и населенные пункты возможно движение колонн военной техники», — писалось в газете.

Учения, которые были также в Иванове, по дням совпадают с массовыми задержаниями в этих районах.

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