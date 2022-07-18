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Столбцовские власти разрушили мощеную дорогу, чтобы «стало тише»

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  • 18.07.2022, 7:41
  • 4,852
Столбцовские власти разрушили мощеную дорогу, чтобы «стало тише»

Поразительный цинизм.

Разрушенный участок вымощенной камнем дороги под Столбцами якобы не имел исторической ценности, создавал шум и снижал дорожную безопасность. Такой ответ местных властей опубликовала пропагандистская газета «Минская правда».

Эта дорога — старинный тракт. Часть ее в 2015 году была внесена Минкультом в список государственных историко-культурных ценностей — сама проезжая часть вместе с обочиной и посадками деревьев вдоль дороги. Минкульт датировал памятник XVI—XIX веками.

Это была первая белорусская «брукаванка», получившая такой статус. По этой дороге, как говорят краеведы, ходил Якуб Колас.

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