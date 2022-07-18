Белорусские Су-25 сделают способными нести ядерное оружие 8 18.07.2022, 7:47

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Лукашенко поддержал предложение Путина.

На авиационных заводах России белорусские штурмовики Су-25 пройдут модернизацию до уровня, обеспечивающего возможность применения ядерного оружия. Лукашенко поддержал на переговорах такое предложение Путина, сообщает "Зеркало недели. Украина".

На 2015 год в составе 116-й штурмовой авиабазы (аэродром Лида) было 17 штурмовиков Су-25, а также семь – Су-25УБ (учебно-боевой). Еще около 20 Су-25 находились на хранении. За последние 20 лет более 50 Су-25 были проданы Беларусью на экспорт.

По мнению экспертов, имеющееся количество штурмовиков Су-25 производит реализацию предложенного Путиным проекта их модернизации в условиях скромных финансовых возможностей Беларуси оптимальным вариантом, что позволит повысить боевые возможности авиации.

Также Беларусь готова приобрести ударные вертолеты российского производства Ка-52 "Аллигатор".

За последние пять лет Беларусь купила у России восемь учебно-боевых самолетов Як-130 и четыре истребителя Су-30СМ (в ноябре 2019 года). Снабжение еще четырех истребителей Су-30СМ ожидается в октябре 2022 года.

По мнению военного обозревателя Артема Мальцева, военная авиация Беларуси в последние 10 лет вышла на стабильный уровень минимальной, но достаточной боеспособности. Истребительная авиация позволяет осуществлять патрулирование границ воздушного пространства, а парк штурмовой авиации оказывать поддержку с воздуха в контртеррористических операциях. Но имеющихся сил мало, чтобы самостоятельно противодействовать серьезному противнику.

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