закрыть
18 июля 2022, понедельник, 9:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские Су-25 сделают способными нести ядерное оружие

8
  • 18.07.2022, 7:47
  • 7,084
Белорусские Су-25 сделают способными нести ядерное оружие

Лукашенко поддержал предложение Путина.

На авиационных заводах России белорусские штурмовики Су-25 пройдут модернизацию до уровня, обеспечивающего возможность применения ядерного оружия. Лукашенко поддержал на переговорах такое предложение Путина, сообщает "Зеркало недели. Украина".

На 2015 год в составе 116-й штурмовой авиабазы (аэродром Лида) было 17 штурмовиков Су-25, а также семь – Су-25УБ (учебно-боевой). Еще около 20 Су-25 находились на хранении. За последние 20 лет более 50 Су-25 были проданы Беларусью на экспорт.

По мнению экспертов, имеющееся количество штурмовиков Су-25 производит реализацию предложенного Путиным проекта их модернизации в условиях скромных финансовых возможностей Беларуси оптимальным вариантом, что позволит повысить боевые возможности авиации.

Также Беларусь готова приобрести ударные вертолеты российского производства Ка-52 "Аллигатор".

За последние пять лет Беларусь купила у России восемь учебно-боевых самолетов Як-130 и четыре истребителя Су-30СМ (в ноябре 2019 года). Снабжение еще четырех истребителей Су-30СМ ожидается в октябре 2022 года.

По мнению военного обозревателя Артема Мальцева, военная авиация Беларуси в последние 10 лет вышла на стабильный уровень минимальной, но достаточной боеспособности. Истребительная авиация позволяет осуществлять патрулирование границ воздушного пространства, а парк штурмовой авиации оказывать поддержку с воздуха в контртеррористических операциях. Но имеющихся сил мало, чтобы самостоятельно противодействовать серьезному противнику.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин