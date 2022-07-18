Американский политолог призвал США дать возможность Украине разбомбить Крымский мост 1 18.07.2022, 8:58

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Тогда риторика Кремля резко поменяется.

Американский политолог Рамис Юнус в эфире Радио НВ эмоционально раскритиковал страны Запада, в частности США, из-за недостаточного противодействия российской агрессии.

«Стараются сделать так, чтоб все аккумулировалось на территории Украины, чтоб не выходило за ее территорию. Эти глупые разговоры о том, что не надо стрелять по территории России. <...> И касательно HIMARS, и всего остального. А для чего такие разговоры вести? Россия, значит, будет бомбить территорию Украины, грозится, что может бомбить и Польшу. <...> Вы сделали Украину мальчиками для битья?», — сказал Юнус.

Политолог считает, что Украине нужно разрешить нанести удар по Крымскому мосту оружием, которое предоставляет США.

«Если вы даете HIMARS, зачем говорите, что „стреляйте на 70 км, а на 300 не стреляйте“. Вы дайте им (Украине — ред.) то, что им нужно, покажите зубы и тогда посмотрим, как себя будет вести Россия. Дайте Украине возможность разбомбить Крымский мост. Это можно сделать в течении одного дня. Для этого есть все военно-технические возможности у Запада. Как только будет разбомблен Крымский мост, вы увидите, как риторика Кремля быстро поменяется», — убежден Юнус.

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