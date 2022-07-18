закрыть
18 июля 2022, понедельник, 13:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Сети набирает популярность хит «Ванька-встанька», посвященный непутевым оккупантам

7
  • 18.07.2022, 13:04
  • 2,754
В Сети набирает популярность хит «Ванька-встанька», посвященный непутевым оккупантам

Это комическая песня с сатирой и сарказмом.

Молодая украинская певица Маша Кондратенко выпустила новый хит "Ванька-встанька". Новую песню она посвятила российским оккупантам, которые вторглись в независимую и свободную Украину, пишет unian.net.

""Ванька-встанька" - комическая песня с привкусом сатиры и сарказма, которая была написана мной для поднятия боевого духа наших солдат и украинцев! Ванька-встанька - название традиционной русской игрушки, что в контексте песни характеризует оккупанта, лучшая судьба для которого на украинской земле - найти черный пакет для себя, пока его не вручили ему наши казаки из ВСУ", - комментирует свое творчество Кондратенко.

Она добавила, что сейчас каждый из украинцев борется на своем фронте, ее фронт - музыкальный, и на нем она будет стоять за родную страну до конца.

"Буду поднимать дух, проживать боль, радоваться успехам и плакать в унисон со всем народом, но все это - с бесконечной верой в нашу победу", - добавила певица.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин