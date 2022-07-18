Медики назвали продукты, которые омолаживают сердце 1 18.07.2022, 16:26

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Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами.

Продукты, которые мы потребляем в течение дня, играют важную роль в здоровье сердца и могут увеличивать или уменьшать риск развития сердечных заболеваний. Фактически, определенные продукты могут влиять на кровяное давление, уровень холестерина, воспаление и триглицериды, факторы, которые могут увеличить риск сердечных заболеваний. Наиболее эффективные продукты, которые вы должны потреблять для защиты здоровья сердца, назвали врачи. Об этом пишет Sabah (перевод — lenta.ua).

Зеленые листовые овощи

Все зеленые листовые овощи, особенно капуста, шпинат и капуста брокколи, богаты витаминами, минералами и антиоксидантами.

Благодаря большому количеству витамина К в них они также помогают поддерживать свертываемость крови, защищая артерии.

Кроме того, диетические нитраты, содержащиеся в листовой зелени, снижают кровяное давление, снижают жесткость артерий и помогают улучшить функцию клеток, выстилающих кровеносные сосуды.

В исследовании, в котором было проанализировано в общей сложности восемь различных исследований, было установлено, что существует прямая связь между потреблением зеленых листовых овощей и улучшением здоровья сердца.

В другом исследовании, в котором приняли участие около 30 тысяч женщин, было замечено, что потребление зеленых листовых овощей значительно снижает риск ишемической болезни сердца.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновая пища означает, что она содержит все три части зерна, богатые питательными веществами. Наиболее распространенные цельнозерновые продукты: коричневый рис, овес, рожь, ячмень.

Рафинированные углеводы повышают риск ишемической болезни сердца. Цельные зерна, наоборот, являются идеальными защитниками для сердца. Потребление более 1 или 2 порций этих продуктов в день может снизить или увеличить риск сердечных заболеваний на 10–20%.

В результате многих исследований было установлено, что потребление большего количества цельнозерновых продуктов может быть полезным для здоровья сердца. Анализ 45 исследований показал, что употребление трех и более порций цельнозерновых продуктов в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 22%.

Фрукты и ягоды

Лесные плоды, такие как клубника, черника, ежевика и малина, являются важными питательными веществами, которые могут играть ключевую роль в защите здоровья сердца.

Ягоды также богаты антоцианами и антиоксидантами, которые также подавляют окислительный стресс и воспаление, которые могут привести к развитию сердечных заболеваний.

Исследования показывают, что употребление клубники может снизить несколько факторов риска, которые могут вызвать сердечные заболевания.

Другое исследование показало, что ежедневное употребление черники улучшает функцию клеток, выстилающих кровеносные сосуды. Это помогло контролировать кровяное давление и свертываемость крови.

В дополнение ко всем этим исследованиям анализ 22 различных исследований показал, что употребление клубники снижает уровень плохого холестерина, систолическое артериальное давление, индекс массы тела и воспаление.

Авокадо

Авокадо напрямую связан с более низким уровнем холестерина и меньшим риском сердечных заболеваний благодаря содержащимся в нем мононенасыщенным жирам.

Авокадо очень богато калием, который является одним из основных питательных веществ для здоровья сердца.

Также для сердца полезны грецкие орехи, помидоры и чеснок. Данные продукты содержат мощные антиоксиданты и являются отличным источником многих волокон и микроэлементов, таких как магний, медь и марганец.

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