Калиновец Ян Мельников рассказал о последнем бое командира «Бреста» 19.07.2022, 10:48

Иван Марчук

Белорусские добровольцы совершили подвиг.

Белорусский доброволец из полка имени Кастуся Калиновского Ян Мельников рассказал проекту «Разные люди» о последнем бою командира батальона «Волат» Ивана «Бреста» Марчука.

Сайт Charter97.org приводит рассказ белорусского добровольца:

— Во-первых, я бы хотел сразу объяснить, что мы не можем до сих пор, несмотря на то, что уже люди в плену и информация вышла, рассказывать полностью ситуацию боя. Специфика той местности и условия растянутости боев таким образом происходили, что конкретно в том участке фронта, в тот момент, когда все внимание приковано к Лисичанску и Северодонецку, случилось так, что россияне собрали силу в кулак, который превосходил нас по численности.

Плюс надо понимать, что Украина в отличие от России воюет не мясом. Россия просто закидывает телами фронт, Украина же бережет своих солдат и все сложилось таким образом. Из-за того, что они смогли пройти и взять определенный участок фронта и уже подходили к трассе Бахмут, было необходимо их сдержать, дабы успешно вывести людей из Лисичанска и из ближайших сел.

Ситуация так сложилась, что у ребят была миссия больше разведывательная, а они столкнулись с живой силой противника и нанесли ему огромный урон. После полуторачасового боя был один легкораненый с нашей стороны боец и очень много «200-х», «300-х».

В тот момент они смогли использовать преимущество в технике, отрезать от одного фланга ребят и на них просто бросили силу, которая больше, чем они могли что-либо сделать.

У них была пехотная группа с разведывательной миссией. Не было миссии останавливать колонну. Были противотанковые трубы, они смогли подбить, доподлинно известно, об этом можем говорить с точностью, один танк, вступить в бой. Затем второй танк произвел выстрел в их сторону, от разрыва осколочно-фугасного снаряда, как мы предполагаем, получил ранение «Брест» в область головы, также у него были травмированы обе ноги. Сразу было трудное ранение, которое не позволяло либо ему передвигаться, либо его быстро эвакуировать тем количеством людей, которые находились с той конкретной группой.

Была связь с одним из бойцов по рации, но он не мог четко передать конкретное местонахождение для нашего понимания, где по итогу они находились. Он остался с ними, Ян «Тромбли», которого вы могли видеть на записях допроса. Ян до последнего оставался с ребятами, он не хотел их оставлять и меня действительно переполняет гордость за то, что я имел честь рядом с такими смелыми бойцами находиться.

Ребята не отступили, они приняли бой, сразу имели возможность после стрелкового контакта отойти. Они смогли одной колонне дать бой и она отошла, потеряв пару машин, забрав раненых, забрав убитых. И на вторую колонну они смогли навести нашу украинскую артиллерию, конкретно только лишь из танков, которые двигались, можно сказать, одним квадратом, не колонной, но одной группой. В этой группе было восемь их танков, только два смогло уехать с места боя. Ребята ценой своей жизни и попаданием в плен смогли остановить прорыв на том конкретном участке фронта.

— Если можно, пару слов о «Бресте». Какой человек был?

— Я скажу одно. Это человек огромной энергии. Я ему завидовал. На каком-то месяце войны у меня уже было перегорание, усталость и он подпитывал энергией. С Ваней «Брестом» мы были в хороших отношениях еще задолго до войны. В 2021 году наша с ним деятельность была связана с тем, что мы с нашими белорусами, тоже с бывшими АТОшниками, участниками боевых действий, проводили акции политические, готовили баннеры к акциям, приуроченным к каким-либо событиям. Объединяли диаспору вокруг идеи, что мы должны тут быть организованы и заявлять о себе. Этот человек был генератором идей, тот центр компании, который мог вокруг себя собирать идейно близких побратимов. И он был одним из центральных людей, вокруг которого и держались действия нашей диаспоры в Киеве. Он один из тех людей, которые создали полк Калиновского и кто значимую работу по структуре и развитию взял на себя, даже по обучению первых бойцов, которые приходили к нам.

— Какая реакция у побратимов на гибель Ивана? Чего больше, желания мести, горечь утраты? Может, это как-то деморализовало кого-то или это не произошло? Какая реакция была?

— Психологически — это, безусловно, трудно. Особенно людям молодым, которые приходили и знали «Бреста» как медиаперсону. По разговорам с ним понимали, что Ваня — это человек, который первый идет в бой и ведет за собой. Не отправляет вперед: «Идите и выполняйте», а говорит: «За мной!» Вот такой человек. Безусловно, утрата такого человека сказывается на морально-психологическом духе людей. Но самое главное, Ваня всегда это говорил, что самое большое почтение памяти погибших — это продолжать дело, начатое ими, которое они при жизни не успели закончить. Наш долг и наша обязанность перед ними — это продолжать начатое ими дело. Мы сейчас обязаны перед Ваней продолжить и закрепить начатое им развитие.

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