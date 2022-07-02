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В Лиде бывшего милиционера поставили руководить местным госСМИ

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  • 2.07.2022, 11:29
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В Лиде бывшего милиционера поставили руководить местным госСМИ

У лукашистов совсем туго с кадрами?

Коллективу редакции «ЛидаМедиаКомпания» 1 июля представили нового руководителя. Им стал Павел Ивуть, который до этого руководил финансовым отделом Щучинского райотдела милиции, пишет «Лідская газета».

Нового директора редакции представил лично глава местного районного исполнительного комитета Сергей Ложечник.

«ЛидаМедиаКомпания» — это государственное учреждение, которое включает редакции местной газеты и телерадиообъединения. По данным на январь 2022 года штат организации насчитывал 50 человек.

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